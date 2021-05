Herdeiro de Mário de Castro: Diego Tardelli integra a lista dos históricos camisas 9 do Atlético

No Atlético, o 10 é o 9. E essa história vai de Mário de Castro a Diego Tardelli, que nesta quinta-feira (27) teve anunciada oficialmente a sua saída do clube com o término do seu contrato, na próxima segunda-feira.

Na segunda metade dos anos 1920, o Galo alcançou seu primeiro bicampeonato estadual e a maior goleada sobre o maior rival, o Palestra Itália (Cruzeiro), tendo como destaque o chamado Trio Maldito, formado por Said, Jairo e Mário de Castro, o centroavante, estrela maior daquela grande equipe que inaugurou o Estádio Antônio Carlos, em Lourdes, em 1929, com um 4 a 2 sobre o Corinthians, de virada, com um hat-trick do seu homem-gol.