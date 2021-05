Estado prevê vacinar todos os professores mineiros em até 20 dias

Todos os trabalhadores da educação em Minas, das redes pública e privada, serão vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em até 20 dias. Pelo menos é o que estima o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. Segundo o chefe da pasta, também em junho as gestantes e puérperas iniciam a proteção contra o vírus, o que possibilitaria voltar com a imunização por idade – como ocorreu com os idosos.

Alguns municípios já começaram a vacinação dos docentes. Em Belo Horizonte, profissionais de creches e pré-escolas com mais de 18 anos, completados até 30 de junho, recebem a aplicação nesta quinta-feira (27). De acordo com o secretário, a proteção deles dá mais segurança para o retorno às aulas presenciais.

Fonte: Hoje em Dia