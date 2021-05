Live de abertura da Mostra Cine Rivello é nesta sexta e site entra no ar

Para quem não quer perder nenhum detalhe da Mostra Cine Rivello, evento online que presta uma justa homenagem ao mais importante espaço cultural que Sete Lagoas já teve, já está no ar o site oficial www.cinerivello.com.br, onde é possível degustar um pouco da programação recheada com alguns dos melhores clássicos do cinema nacional, divididos por década, indo dos anos 1950 aos anos 2000, além de palestra e mesa de debates sobre produção audiovisual.

A abertura da mostra é logo mais, nesta sexta-feira, 28 de maio, às 20h, com transmissão ao vivo pelo site do evento. O cineasta Samuel Marotta, curador da mostra, garante algumas surpresas. “Alguns filmes só serão anunciados na hora. Queremos fazer uma justa homenagem a este espaço cultural tão querido e importante para a história de Sete Lagoas”, afirma. Tanto os filmes quanto a palestra e a mesa redonda estarão disponíveis para o público gratuitamente, 24 horas por dia, até o dia 2 de junho.

Programação

Todos os filmes selecionados para a mostra são nacionais, separados por décadas e, de certa forma, dialogam com o Cine Rivello, que funcionou em Sete Lagoas de 1958 a 2004. Entre os filmes da Mostra, estão O Canto da Saudade, de Humberto Mauro (50’s); “Sessão Surpresa” (60’s); Rainha Diaba, de Antônio Foutoura (70’s); A Próxima Vítima, de João Batista de Andrade (80’s); Boca de Lixo e Mulheres no Front, de Eduardo Coutinho (90’s); e Vida de Menina, de Helena Solberg (00’s), além de Arábia, de Affonso Uchôa e João Dumans (2017).

O evento também conta com palestra do professor adjunto de História do Cinema Brasileiro da Universidade Federal Fluminense e coordenador do Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual / LUPA-UFF, Rafael De Luna, sobre a história das salas de cinema no Brasil, além de uma mesa de debates sobre gestão e curadoria de salas de cinema, com Leonardo Bonfim, da Cinemateca do Capitólio, de Porto Alegre, e Fabrício Cordeiro, programador do Cine Cultura de Goiânia. A Mostra Cine Rivello tem curadoria do cineasta Samuel Marotta, por meio da Lei Aldir Blanc. Confira a programação completa em www.cinerivello.com.br.

Novo Cine Rivello

Enquanto o primeiro filme exibido na sala para 1.200 pessoas foi O Céu Por Testemunha, a última atração foi A Paixão de Cristo, em 2004. Assim como o protagonista de seu último filme, o Cine Rivello tem agora a chance de sua ressurreição, por meio de uma ação conjunta e capitaneada pelo arquiteto Wanderson Ferreira. Para isso, o antigo prédio da rua Senhor dos Passos passou por um processo de tombamento, abrindo assim a possibilidade de uma volta às atividades, agora como espaço cultural, contemplando várias artes e espaço gastronômico.

Saiba mais:

Mostra Cine Rivello

28 de maio a 2 de junho de 2021

www.cinerivello.com.br

Acesso gratuito

instagram.com/cinerivello

facebook.com/Cine-Rivello- 100256575565488

Informações para a imprensa: (31) 99737-9014 | mbsander@gmail.com

Por Marcelo Sander