UAI/Sine tem vaga para auxiliar de produção. Confira as demais vagas, para esta sexta-feira (28)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Auxiliar no processo de produção em fábrica de doce. Imprescindível residir na região central, região do bairro Canaan, próxima a rua Santa Juliana, Interlagos (rota do transporte oferecido pela empresa)

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

AUXILIAR CONTÁBIL

Classificar e realizar conciliação contábil, registrar lançamentos, elaboração de balancetes e demais atividades inerentes a área. Conhecimento no sistema Alterdata e Formação em Ciências Contábeis serão diferenciais.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

BALANCEIRO INDUSTRIAL

Pesar matérias-primas, produtos, subprodutos e mercadorias recebidas, do processo de fabricação ou a serem despachadas, direcionando as balanças apropriadas, para verificar e registrar o peso bruto e líquido das mesmas, etc. ESCALA 12X36

Experiência: 06 meses na carteira na função – Ensino Médio Completo

ANALISTA CONTÁBIL

Experiência na função e em escritório de Contabilidade, realizar lançamentos contábeis, classificação das despesas, organizar documentos recebidos de clientes, conciliação bancária. Irá auxiliar na elaboração das demonstrações contábeis.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior completo em Ciências Contábeis com CRC.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Realizar manutenção preventiva e corretiva, realizar a troca de componentes danificados e testes de funcionamento. Fazer leitura e interpretação de desenho mecânico. Manutenção de autos, máquinas pesadas e empilhadeiras.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico – Disponibilidade de viagens

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Elaborar projetos, montar, instalar e realizar manutenção corretiva e preventiva em equipamentos eletrônicos (maquinas industriais) desenvolver dispositivos de circuitos e sugere mudanças no processo de produção, criação e implementação dos sistemas de automação. Experiência na área industrial.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico na função

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Realizar limpeza de área industrial; realizar limpeza do escritório incluído banheiros e salas; realizar serviço de transporte de funcionários; realizar serviço de capina e roçagem nas dependências da empresa; auxilio em pinturas simples; efetuar rotinas de 5S mantendo o ambiente de trabalho limpo e organizado; realizar o controle de compra e uso de materiais de limpeza e saneamento.

Experiência comprovada na função – CNH AB- Veiculo próprio- (preferencia moto)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO

Auxiliar na operação dos equipamentos de produção; auxiliar na pesagem e mistura de matérias prima; auxiliar na coleta de amostras de matérias primas e produtos; auxiliar na realização da analises granulométricas; auxiliar na realização do check list de carretas; auxiliar no carregamento de carretas silos; auxiliar no carregamento de cargas a granel; auxiliar na descarga de cargas a granel.

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA/PRODUÇÃO

Experiência em operação de Pá Carregadeira e certificação (OBRIGATÓRIO).

Experiência comprovada na função – CNH: B

SERRALHEIRO

Experiência: 06 meses na carteira

SOLDADOR

Solda MIG

Experiência: 06 meses na carteira

VENDEDOR

Atuar no segmento de venda de instrumentos musicais- IMPRESCINDIVEL: ser músico ou tocar algum instrumento.

Ensino Médio Completo

CONSULTOR DE VENDAS

Planejar e concretizar vendas; acompanhar clientes no pós-venda. Empresa voltada para o ramo de software.

Experiência: 06 meses na carteira com vendas externas – Ensino Médio Completo-CNH:B

AJUDANTE DE ELETRICISTA DE AUTOS

Auxiliar o eletricista (caminhões/carros)

Experiência: Comprovada na carteira

AUXILIAR DE MECÂNICO A DIESEL

Auxiliar o mecânico na execução das tarefas relacionadas a função em caminhões.

Experiência: Comprovada na carteira

MOTORISTA CARRETEIRO

Transporte em caminhão Baú.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: E

OPERADOR DE TELEMARKETING

Atuar com venda de empréstimos consignados

Experiência: 06 meses na carteira em Telemarketing – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO FISCAL

Efetuar lançamentos de notas fiscais (entradas, saídas, prestação de serviços, serviços tomados, CTe), conferência de arquivos, apuração de impostos (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ISS, Simples Nacional, ICMS, ICMS/ST, DIFAL), emissão de guias (DAE, DAS, DARF, GNRE, etc), transmissão de declarações (Sped Fiscal, DCTF, DAPI, DesTDA, Sped Contribuições, Sped, Reinf. Sintegra, DEFIS, DMED, VAF/DAMEF etc.). Arquivo de declarações, guias, notas fiscais.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio completo

VENDEDOR EXTERNO

Assistência técnica centrado no cliente com capacidade de realizar geração de demanda no campo; promover, recomendar o portfólio e serviços aos agricultores clientes dentro do território designado. Fornecer documentação necessária para o cadastro (novos e renovação anual) e na renovação limite de crédito. Efetuar negociação e fechamento de pedidos, considerando preço de produto para cada cliente, encaminhando para equipe de faturamento * Realizar visitas periódicas nas áreas rurais e acompanhar as entregas.

TÉCNICO EM SAUDE BUCAL

Curso na função concluído

Experiência na função

VENDEDOR PORTA A PORTA

Prospecção de clientes, divulgação de planos, experiência com vendas de produtos ou serviços por assinatura como: TV, Telefonia, também Consórcio entre outros. Vendas em Sete Lagoas e nas cidades da região.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH: A ou B

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Conhecimento básico em SQL e manipulação banco de dados. Prestar atendimento em primeiro nível com suporte ao usuário final e clientes externos, fazer implantação e treinamento, detectar defeitos, auxiliar na correção e manutenção dos softwares, realizar visitas aos clientes, etc.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

FISCAL DE MANUTENÇÃO DE OBRA

Acompanhar as atividades de manutenção e conservação executadas por empresa terceirizadas e internalizadas ao longo da rodovia, Fiscalizar a acompanhar todas as atividades executadas pelas empresas terceirizadas, preenchimento do Relatório Diário de Obras, Orientar e executar quando necessário a sinalização de obras, distribuindo os cones e as placas ao longo da rodovia, sinalizando o final da fila com bandeira, garantindo a segurança dos colaboradores das empresas terceirizadas e internas

Experiência: 03 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

MECÂNICO ALINHADOR

Alinhamento e balanceamento de pneus

Experiência: 06 meses na carteira

PINTOR INDUSTRIAL

Realizar pinturas em peças automotivas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

OPERADOR DE TELEMARKETING

Consolidação e captação de novos clientes (empresa de fabricação de tanques e pias) através de ligações e visitas aos clientes. Experiência com telemarketing, vendas externas.

Experiência: 06 meses na carteira – CNH: B – Ensino Médio Completo

COSTUREIRA

Experiência em confecção de lingerie

Experiência: comprovada na carteira

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Atuar em supermercado

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Experiência em PCMSO, PPRA, ASO, certificado de NR, CIPA, DDS e afins

Experiência: 06 meses na carteira – Curso na função concluído – CNH: B

LIDER DE PRODUÇÃO

Liderar a unidade de pintura em linha de produção distribuindo funções e tarefas, instrui e ministrar conhecimentos práticos utilizados no processos de pintura aos colaboradores. Necessário experiência no setor de pintura automotiva.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ELETRICISTA

Leitura e interpretação de projetos elétricos; distribuição de tubulações elétrica e de sistemas; lançamento de circuitos e cabeamento em apartamentos; fechamento de quadros de distribuição; instalação de tomadas interruptores, quadros de distribuição e acabamentos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH: B – Disponibilidade de viagem

BOMBEIRO HIDRÁULICO

Leitura e interpretação de projetos hidráulicos; distribuição e prumadas de esgoto e água pluvial; fechamento de aranha; distribuição de prumada de água fria; instalação de acabamentos louças e metais; montagem de casa de bombas; montagem de tubulações de combate a incêndio;

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – CNH: B – Disponibilidade de viagem

AJUDANTE GERAL

Auxilia nos serviços de carga, descarga, armazenagem de ferramentas e materiais leves e pesados; realiza serviços de limpeza e organização no canteiro de obras e almoxarifado; ajuda a fazer escavações e demolições manuais, ajudar na montagem de canos, conexões e caixas junto ao bombeiro.

Experiência: comprovada na carteira – Ensino Médio – CNH: B Disponibilidade de viagem

BORRACHEIRO

Trocar e calibrar pneus, todo o serviço de borracharia de veículos pesados.

Experiência: Comprovada na carteira – Contratação imediata

AUXILIAR DE MONTADOR

Trabalhar com madeira, montagem de peças em geral, serviços de marcenaria.

Experiência com serviços de marcenaria – Ensino Médio

AJUDANTE DE OBRA

Empresa de manutenção (revestimentos de refratários)

Não exige experiência – Contrato intermitente – Disponibilidade para viagem para todo o Brasil

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-5900

