Processo seletivo on-line da Escola Técnica de Sete Lagoas, será no próximo domingo (30)

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas realiza no próximo domingo, 30, o processo Seletivo On-line referente ao 2º semestre de 2021. A unidade pública de ensino profissionalizante, divulgou nesta quinta-feira, 27, o balanço de inscritos, que tem mais de 1.450 candidatos divididos em cinco cursos.

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo preparou uma estrutura diferenciada, para garantir o perfeito funcionamento do sistema durante a aplicação das provas. Os candidatos terão vários canais de comunicação disponíveis, quando houver a necessidade de qualquer suporte (veja abaixo). Um apoio importante, será da Prefeitura de Sete Lagoas na gestão dos provedores de internet.

As provas serão disponibilizadas às 14 horas no site da ETMSL e o interessado deve acessar a Área do Candidato, por meio de login do e-mail utilizado no momento da inscrição.

O alto nível de ensino da ETMSL transformou a unidade em uma referência para indústrias do polo Industrial da região e várias empresas que abrem estágios que rotineiramente são transformados em vagas efetivas. “Ficamos muito felizes com o número de inscritos para a seleção de todos os cursos. É um ótimo indicativo da credibilidade da Escola Técnica e de seu retorno para alunos e comunidade. Novos projetos estão a caminho, esse reconhecimento motiva ainda mais”, comemora Cláudio Caramelo, presidente da Fundação de Ensino Profissionalizante, mantenedora da ETMSL.

Os números de concorrentes em cada curso: Análises Clínicas (248), Edificações (108), Enfermagem (585), Mecânica (350) e Química (183).

DICAS

– Separe seu material para anotar o gabarito.

– Anote suas respostas.

– Use preferencialmente Notebook ou Desktop para realizar sua prova.

– Envie a prova antes das 18h.

SUPORTE AO CANDIDATO

Ligações:

3773-0424 / 3773-8715 / 3774-6290 / 3772-6289

Whatsapp

3773-0424 / 3773-8715 / 3774-6290

E-mail: processoseletivo@etmsl.com.br