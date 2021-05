SAAE realiza ações educativas sobre a campanha Maio Amarelo

A mobilização do Maio Amarelo 2021 tem como principal objetivo a conscientização para a redução de acidentes de trânsito e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas apoia a iniciativa. Para isso, ações educativas foram promovidas envolvendo colaboradores que atuam como motoristas, operadores e motociclistas.

Este ano o tema da campanha, que tem abrangência nacional, é “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. No SAAE, um dos destaques foi uma palestra realizada em parceria com a Auto Escola Equilíbrio, quando o tema abordado foi a segurança viária, visando a redução de acidentes e mortes no trânsito e ainda despertar a importância da mudança de atitude dos envolvidos.

Além das palestras, o SAAE criou um cronograma de ações educativas e de conscientização que foram trabalhadas durante todo mês de maio. “O SAAE trabalha em várias frentes para garantir proteção de suas equipes e, ao participar desta campanha, incentivamos a conscientização que evita acidentes. As estatísticas mostram que a maioria dos acidentes no trânsito decorre de situações que podem ser prevenidas”, comenta o presidente do SAAE, Robson Machado.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom