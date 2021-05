José de Andrade Fernandino visita nova agência do Sicoob Credisete que ganhou seu nome

A nova agência do Sicoob Credisete, inaugurada no dia 3 de maio no bairro Nova Cidade, recebeu nesta quinta-feira(27), a ilustre visita de Jose de Andrade Fernandino, um dos sócios fundadores que recebeu justa homenageado da cooperativa e deu nome a agência.

José de Andrade Fernandino foi acompanhado pelo filho Frederico e recebido pelo gerente Robson Marques e os colaboradores Hélia, Isadora, Simone e Rafael. “O Sicoob/ Credisete nunca deixará de reconhecer pessoas que foram fundamentais para sua existência. José de Andrade Fernandino é um personagem do cooperativismo regional, um dos abnegados que apostou que nossa cooperativa seria uma referência não só para Sete Lagoas, mas para toda Minas Gerais”, comentou Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração do Sicoob/ Credisete.

O HOMENAGEADO

José de Andrade Fernandino, é natural de Sete Lagoas, nasceu em 1930 e atualmente está com 90 anos. Casado com Joana D’Arc Chaves Fernandino há 65 anos, pai de oito filhos, avô de nove netos e tem quatro bisnetos. Foi bancário e contabilista, aposentado em 1.976. Em 1.977, decidiu fazer parte do agronegócio e virou produtor rural e se filiou à Cooperativa dos Produtores Rurais de Sete Lagoas- Coopersete.

Em 1.987 foi um dos fundadores da Cooperativa de Crédito Rural de Sete Lagoas Ltda – Credisete onde foi membro do Conselho de Administração. Os diretores eram o saudoso Afonso Guimarães Costa (Presidente) e Décio Moreira Cotta e Raimundo Fonseca, todos também produtores rurais. Em 1.992, José de Andrade Fernandino foi eleito para a diretoria do Sicoob/Credisete, juntamente com os produtores rurais Dílson José Dutra (Presidente) e Edson Mauro de Oliveira. Em 1993, em virtude do falecimento do presidente Dílson Dutra, foi eleito Presidente o Dr. Carmélio Portilho Maciel. “Esta nova diretoria após três mandatos (1992 a 2001), conseguiu excelentes resultados, contabilizando ‘sobras’ anuais, convertidas em aumento do Capital Social”, recorda o homenageado.

O trabalho refletiu na conquista de novos cooperados, todos produtores rurais (não havia livre admissão), aumentando, consideravelmente, o Capital Social. Foram ainda criados os Postos de Atendimento, nas cidades de Jequitibá, Capim Branco, Santana de Pirapama e Baldim. Também foi adquirindo o terreno e iniciada a construção da nova sede do Sicoob/ Credisete, na praça Barão do Rio Branco, agregando valores ao Patrimônio Líquido.





Na foto, Frederico, filho do homenageado, Hélia, Robson Marques, Isadora (colaboradores), José de Andrade Fernandino (homenageado) e os colaboradores Simone e Rafael