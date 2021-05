Alçados a protagonistas pela pandemia, técnicos e enfermeiros são homenageados na Câmara

Uma das categorias mais lembradas dos últimos meses por conta da pandemia foi “justa e tardiamente” homenageada pela Câmara Municipal, nessa quarta-feira (26). O dia internacional da enfermagem celebrado em 12 de maio foi a motivação que faltava para que o vereador Ivan Luiz (Patri) provocasse uma Sessão Solene para as honrarias. O primeiro vice-presidente, Gilson Liboreiro (SD), foi co-autor no Requerimento.

O anfitrião, Ivan Luiz, destacou que os enfermeiros e os técnicos de enfermagem são “bravos por permanecer 24 horas por dia ao lado do enfermo”. O parlamentar reconheceu que os profissionais carecem de mais valorização em todos os sentidos porque colocam sua vida em risco mostrando ao mundo a importância do trabalho. “Profissionais da saúde são os melhores profissionais deste mundo”, reconheceu.

Casado com uma enfermeira, Gilson Liboreiro conhece bem a realidade e entrega da classe para a profissão. “Nos acolhem desde crianças, com as vacinas, e vão até o fim de nossa vida”. Liboreiro admitiu que há necessidade e urgência para um plano de cargos e salários. “O projeto de lei que trata das 30 horas semanais é mais do que justo, está em tramitação na Câmara Federal”, informou.

Durante a sessão foram apresentadas várias Moções de Congratulação que serão encaminhadas a profissionais que atuam na área em Sete Lagoas. O professor Júlio Martins está a mais três décadas no ofício e já passou por vários setores dentro da enfermagem. “É a espinha dorsal do cuidar. É uma honra receber esta homenagem”, comemorou. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), Bruno Souza Faria, e o secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta, também prestigiaram o evento.

Vários vereadores fizeram questão de participar da sessão virtual diante da importância dos servidores que foram colocados como protagonistas pela pandemia. José de Deus (REP), Junior Sousa (MDB), Ivson Gomes (Cidadania), não economizaram nos elogios. Carol Canabrava (Avante) agradeceu o empenho e achou “mais do que merecida essa homenagem”. Heloísa Frois (Cidadania) e Eraldo da Saúde (Patri) engrossaram o coro, assim como Caio Valace (Pode).

Rodrigo Braga (PV) lamentou o fato de que foi preciso uma pandemia para reconhecer o valor da classe. Mas o parlamentar entende que há necessidade de mais avanços. “É preciso pensar em como valorizar toda a categoria, no município um técnico recebe um salário mínimo. Valorizar não é só reconhecer e entregar uma flor, é preciso dar melhores salários”.

Antes de encerrar os trabalhos, o presidente da sessão, admitiu que foi “justa, mas tardia a homenagem”. Ivan Luiz, e todos os vereadores, se comprometeram a trabalhar pela classe. “Pude perceber que precisam de mais dignidade, especialmente, os técnicos de enfermagem. Estamos todos imbuídos no objetivo de trazer mais dignidade, melhores salários e condições de trabalho”, concluiu Ivan.

Ascom/ Câmara de Sete Lagoas