Sete Lagoas chega a 501 óbitos e registra mais 76 casos positivos; veja no boletim desta quinta (27)

A cidade chega hoje a 19.033 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 76 casos: 41 mulheres e 35 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.295 pessoas e 4.697 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 36.813 desde o início da pandemia.

Cinco óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados: um ocorrido no dia 30 de abril, uma moradora de Sete Lagoas, de 53 anos, que estava internada no Hospital Metropolitano de Belo Horizonte; e ontem duas mulheres, de 58 e 67 anos, no Hospital Municipal; um homem de 55 anos na UPA e uma mulher de 52 anos no Hospital Nossa Senhora das Graças. A cidade chega a 501 óbitos até o momento, 53 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 263 em isolamento domiciliar e 18.216 já curados.

Hospitalizados

Dos 121 pacientes internados hoje, 53 estão em UTI e 68 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 29 de Sete Lagoas, quatro de Pompéu, quatro de Cachoeira da Prata, três de Maravilhas, dois de Papagaios, dois de Baldim, dois de Caetanópolis, dois de Prudente de Morais, e os demais de Abaeté, Inhaúma, Santana de Pirapama, Fortuna de Minas e Felício dos Santos. Entre os internados, 94 testaram positivo para Covid, oito tiveram resultado negativo e 19 aguardam resultados de exames.

No Hospital Nossa Senhora das Graças são 17 internações, sendo três em UTI, dois deles em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão 57 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital da Unimed são 26 pacientes internados, sendo 12 em UTI. E na UPA são 21 internados, oito deles em UTI. A ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, está em 96%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 95%.

Vacinação

Receberam hoje a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 as pessoas com comorbidades a partir de 40 anos; as grávidas e puérperas até 45 dias a partir de 18 anos com comorbidades; e as pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 40 anos. Até esta quarta-feira, 26, receberam a 1ª dose da vacina em Sete Lagoas 50.837 pessoas, ou 21% da população. A 2ª dose já foi aplicada em 24.902 pessoas (10,3% da população). Um novo quantitativo de doses da vacina deve chegar em breve a Sete Lagoas e mais um cronograma de vacinação será anunciado nas redes sociais oficiais da Prefeitura. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus.