Coronavírus: Variante brasileira identificada em Manaus é confirmada em Curvelo

Segundo a Secretaria de Saúde, a confirmação ocorreu após análise da Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte (MG). A amostra foi coletada em um homem, na faixa etária de 80 anos, que estava internado no município. Ele morreu de Covid-19 em abril.

“Nós enviamos as amostras coletadas para a Funed. À medida que ela vê que existe uma variação [no código genético], envia para a Fiocruz, para ver se há uma modificação no vírus”, explica o secretário municipal de Saúde, Raphael Dumont.

O resultado da análise da amostra foi enviado nessa semana para o município, mas, de acordo com o secretário, já havia uma suspeita de que a variante estava circulando na cidade.