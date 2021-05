Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas não entrou no programa Caixa Hospitais

Nos últimos dois meses, banco soma cerca de R$ 1 bilhão de contratos pausados.

Atual gestão já reduziu 71% das taxas de juros do Caixa Hospitais

A Caixa, comprometida no apoio às instituições de saúde, desde janeiro de 2021, já contratou R$ 1,6 bilhão em suas principais linhas para santas casas e hospitais filantrópicos. Na atual gestão, o banco reduziu as taxas de juros do Caixa Hospitais em 71%. Já a pausa para pagamento de contratos, anunciada em março, totalizou R$ 972 milhões em crédito pausado.

Em março, a Caixa anunciou a possibilidade de até 180 dias de pausa. Na ocasião, foram ofertados 90 dias, e, agora, as entidades podem solicitar mais 90 dias de prazo para pagar as parcelas de contratos já firmados das linhas CAIXA Hospitais, CAIXA Giro SUS e CAIXA Hospitais FGTS.

CAIXA Hospitais:

O Caixa Hospitais é uma linha de crédito destinada às entidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), que tenham recursos financeiros a receber do Ministério da Saúde referentes aos serviços ambulatoriais e de internações hospitalares prestados. Em 2020, a CAIXA já havia reduzido a taxa média da carteira em 45% das praticadas até 2018.

Em março de 2021, o banco lançou um conjunto de medidas de apoio às instituições. Entre elas, disponibilizou a modalidade CAIXA Hospitais Pós, com taxa pós-fixada de 0,29% a.m. + CDI, redução de mais 42% em relação às taxas vigentes. Adicionalmente, a CAIXA ampliou o prazo da operação de 84 para 120 meses, anunciou a possibilidade de pausa para as operações vigentes e de carência para as novas operações.

O Hospital Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas seria um dos beneficiados, por ser filantrópico, mas em contato com a assessoria de imprensa do hospital informou, que o hospital não fez a adesão ao programa, devido a taxa de juros ser superior ao que foi anunciado.

Redação com Assessoria Regional de Imprensa da Caixa