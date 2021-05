Escalação do América-MG: ainda com problemas no DM, time treina e ataque volta a ser dúvida

Lisca tem chance de manter Ademir, que jogou como titular na final do Mineiro, ou voltar com Bruno Nazário; João Paulo, Gustavo, Léo Passos, Marcelo Toscano, Luis Fernando seguem no DM

Vice-campeão mineiro de 2021, o elenco do América-MG tem foco, agora, na estreia do Campeonato Brasileiro. Com visita especial, o Coelho realizou novo treinamento nesta quarta-feira, no CT Lanna Drumond. O time comandado por Lisca tem cinco dias de preparação até o próximo compromisso, no domingo, às 18h15 (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

O treino desta quarta contou com a visita de Afonso Celso Raso, figura histórica do clube, que ocupa atualmente o cargo de presidente de honra do Coelho.