Força do grupo: Cuca tem ’20 titulares’ no Atlético 2021 e usa as 5 substituições em todos os jogos

O Atlético fechou o primeiro ciclo da temporada 2021 alcançando todos os objetivos buscados: primeiro lugar na fase classificatória do Campeonato Mineiro, primeira posição do Grupo H da Copa Libertadores, o título do Estadual e a melhor campanha geral da competição internacional. E isso foi fruto da força do grupo, pois o time do técnico Cuca tem “20 titulares”.

Desde a estreia do treinador, em 19 de março, com uma goleada por 3 a 0 sobre o Coimbra, no Mineirão, pelo Módulo I, o Galo já acumula 17 partidas disputadas pelas duas competições, sendo que nos dois primeiros jogos pela Libertadores, apesar de Cuca ter armado o time e definido as substituições, quem comandou a equipe na beira do campo foi seu irmão e auxiliar, Cuquinha, pois ele estava suspenso pela expulsão na final do torneio da temporada 2020.

Fonte: Hoje em Dia