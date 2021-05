Aeroporto Internacional de BH testa embarque 100% digital

O Governo Federal inicia, na próxima sexta-feira, 28, o teste do embarque aéreo com uso de reconhecimento facial no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A tecnologia dispensa a apresentação do cartão de embarque e de documentos de identificação do passageiro. O projeto Embarque +Seguro foi idealizado pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra) e desenvolvido pelo Serpro, empresa de tecnologia do Governo Federal. O objetivo é tornar mais eficiente, ágil e seguro o processo de embarque nos aeroportos.

Passageiros voluntários da Azul Linhas Aéreas serão convidados a experimentar a tecnologia e participar da fase de testes no aeroporto. Os usuários selecionados realizarão todo o procedimento para o embarque na aeronave sem a necessidade de apresentar bilhete aéreo e documentos: bastando o reconhecimento biométrico facial.

Estarão presentes o CEO da BH Airport, Kleber Meira, o superintendente de Relacionamento com Clientes Finalísticos do Serpro, Brenno Sampaio, e a diretora do Departamento de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Aviação Civil do MInfra, Fabiana Todesco.

Serviço

Data: 28/05 (sexta-feira)

Local: em frente ao check-in da Azul no Aeroporto Internacional de BH

Horário: 9h

Assessoria de Comunicação Serpro