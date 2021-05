Conheça Magal, novo meia atacante/lateral esquerdo do Democrata, que jogou pelo Flamengo

Com passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, Magal, de 33 anos, busca no Democrata uma nova chance na carreira.

Depois de um ano afastado dos gramados por conta de uma lesão sofrida antes mesmo do início da pandemia em 2020, quando defendia o Tupynambás, na Primeira Divisão do futebol Mineiro, Magno Aparecido de Andrade ou simplesmente Magal, vai voltar a jogar futebol, agora no Módulo II de Minas Gerais. Apresentado juntamente com a maioria do elenco do Jacaré para temporada 2021, Magal tem passagens por grandes times do futebol brasileiro. Natural de Larvas, no sul do estado, começou a carreira no Guarani, passou por Uberlândia, Vila Nova, Democrata GV, ASA (AL) e Americana, hoje Guaratinguetá. No clube paulista, o então lateral esquerdo com 24 anos, fez uma excelente Série B do Campeonato Brasileiro 2011 e chamou a atenção do Flamengo, sendo anunciado como o primeiro reforço dos cariocas para a temporada 2012. Depois ainda passou por Bahia, Portuguesa (SP), Ponte Preta, São Bernardo (SP), Juárez (México) e por último esteve no Tupynambás de Juiz de fora.

Magal, chega ao Jacaré como um dos atletas “acima da idade”, com a responsabilidade de ser uma das referências do Jacaré em 2021 no Módulo II. “Minha expectativa no Democrata é de fazer um excelente campeonato, ajudar a equipe a chegar à Primeira Divisão”. Afirmou Magal. Após um ano parado, Magal que retomar a carreira em grande estilo a partir deste ano no Jacaré. “Eu venho aqui para um recomeço. O Democrata, foi uma porta aberta que encontrei. Agora vou trabalhar, me dedicar e voltar a fazer o que eu mais gosto”. Destacou o meia-atacante de 33 anos.