Prefeitura inaugura Centro de Especialidades Médicas em parceria com Faculdade Atenas

Expectativa é que estrutura e corpo técnico permitam o atendimento de até 1.200 pacientes por mês

Foi inaugurado, na manhã desta quarta-feira, 26 de maio, o Centro de Especialidades Médicas (CEM), em parceria com a Faculdade Atenas. A unidade passa a receber demandas da Atenção Secundária e é um importante passo no projeto “Escola Saúde”, da Prefeitura de Sete Lagoas, que visa o fortalecimento de parcerias com instituições de ensino superior em prol do cidadão.

A Prefeitura já é parceira da Atenas nos atendimentos da Atenção Primária em uma composição que oferece aproximadamente 900 atendimentos por mês em pediatria, ginecologia/obstetrícia, clínica médica e cirurgia. A expansão comprova que a junção do público e o privado está funcionando muito bem sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde. “Essa aproximação com a comunidade é muito importante para a Atenas. A parceria vai permitir um atendimento humanizado e com excelência aos usuários do SUS. Agradeço à gestão municipal pelo apoio nesta importante fase de transição de nossa instituição”, comentou o assessor Acadêmico e Administrativo da Atenas, Romário Marques de Oliveira.

O fortalecimento do sistema municipal de saúde ocorre de maneira integrada e os reflexos positivos serão imediatos. A nova realidade da atenção primária e da secundária permitirá um maior número de procedimentos, evitando o aumento do fluxo na urgência e emergência. “Desde que assumimos, uma das maiores preocupações era a limitação na questão estrutural. Nunca nos acomodamos e o projeto Escola Saúde abriu a oportunidade de fortalecer os serviços da saúde por meio de parcerias que foram estrategicamente definidas”, explica o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta.

O Centro de Especialidades Médicas (CEM), que até então estava instalado na rua Amazonas, no bairro Boa Vista, passa a funcionar dentro do campus da Atenas. O local tem uma estrutura impecável e vai mesclar o ambiente acadêmico com profissionais da saúde no atendimento a diversas especialidades. “Temos uma perspectiva de iniciar com 150 atendimentos por dia e a previsão é chegar a 1.200 consultas por semana”, revela a coordenadora da Atenção Secundária, Fernanda Duarte.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Alcides Barros, elogiou a filosofia adotada pela Prefeitura e também a aceitação por parte da Atenas, que busca cada vez mais a aproximação com a comunidade onde está inserida. “O resultado desta parceria honra nossa legislatura, que participa de feito tão significativo”, disse. O prefeito Duílio de Castro, mais uma vez, mostrou a estrutura aos presentes destacando que sua administração aberta e transparente proporciona conquistas que estão mudando a cara de Sete Lagoas em diversas áreas. “O melhor atendimento na saúde sempre foi nossa meta. Agradeço à Atenas por acreditar em nosso planejamento, permitindo um ganho expressivo em qualidade”, definiu. O vice-prefeito e médico Dr. Euro Andrade também fez uma avaliação positiva sobre a evolução na área da saúde nos últimos meses. “Apesar da pandemia, nossa área de saúde chegou a um patamar nunca alcançado. Neste caso, o paciente terá acomodações perfeitas para o seu atendimento. Ele certamente ficará impressionado”, comentou.

CEM

O Centro de Especialidades Médicas é uma unidade da Atenção Secundária da Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento é direcionado pela Central de Marcação nas seguintes especialidades: Angiologia, Cardiologia, Ortopedia, Nefrologia Infantil, Nutricionista, Endocrinologia, Pneumologia Adulto, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Geral, Diabetóloga e Urologia. O público alvo pertence a 35 municípios da Gerência Regional de Saúde. A faculdade Atenas fica na rua Prefeito Alberto Moura, 6.000, bairro Distrito Industrial, mas os pacientes são recebidos em um acesso específico, pela rua Celso Dutra, 321.