Participação na tribuna virtual da Câmara marca Reunião Ordinária desta semana

Mais uma vez foi movimentada a Reunião Ordinária desta semana, na Câmara. A sessão que aconteceu na terça-feira (25) foi marcada pela participação popular na “Tribuna do Povo”. A primeira que se inscreveu, com duas pautas, foi Tamara Dutra. Depois foi a vez da coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Patrícia Silveira, usar o espaço para esclarecer sobre os serviços prestados pela unidade.

Tamara Dutra faz parte do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e questionou a reprovação do Projeto de Resolução que poderia garantir a presença de uma mulher na Mesa Diretora. “Vim para apresentar o conselho para a Casa para um diálogo produtivo”. Tamara também cobrou uma posição do Legislativo sobre a ocupação do bairro Cidade de Deus.

No caso de Patrícia Silveira a solicitação do espaço foi para esclarecer “aos moradores que vêm solicitando um serviço que o CCZ não presta”. O objetivo do CCZ, de acordo com a veterinária é melhorar a qualidade do serviço e a imagem que a instituição tem perante a sociedade. O CCZ tem várias funções, uma delas é o controle da leishmaniose canina.

Nas duas situações o presidente da Câmara, vereador Pr. Alcides (PP), franqueou aos colegas a possibilidade de se manifestarem. Caio Valace (Pode), sobre a participação de Tamara, afirmou que “nada obsta que tenhamos mulheres na Mesa, já tivemos mulher na presidência da Câmara, a justificativa do projeto foi muito simplória, tinha duas linhas”.

A manifestação de Junior Sousa (MDB) foi no sentido de se colocar “à disposição do conselho das mulheres. O vereador Caio defende a participação das mulheres, mas foi voto contrário”. Autora do PR sobre a participação feminina na Mesa Diretora, Marli de Luquinha (MDB) esclareceu que “o projeto citado, como foi muito simples, não precisaria de discussão porque os vereadores tiveram acesso ao texto”.

Ativista da participação feminina na política, Carol Canabrava (Avante) se mantem motivada pela busca de mais representatividade. “Além de sermos metade da população somos mãe do restante. Isso não é chá de desânimo, mostra que temos que lutar mais ainda”, sobre a reprovação do texto.

Ismael Soares (PP) preferiu destacar a participação feminina na composição do primeiro escalão do Executivo. “Este governo não está descoberto da força da mulher, temos a secretária Luciene, na Assistência Social, Roselene na Educação. Na Câmara a procuradora geral é mulher. Votei contra, mas estou aberto para debater e ouvir”.

Por fim Heloísa Frois (Cidadania) pontuou que “dizer que a justificativa (do PR) foi pobre me entristece muito. As mulheres são maioria de eleitoras no Estado. De 2018 para cá a maioria das empresas estabelecidas têm mulher na liderança. Desculpa vazia porque sabemos do que precisamos para exercer nossa representatividade”, contextualizou.

Na sequência segue os destaques da comunicação pessoal dos vereadores. A pauta votada na oportunidade pode ser acessada pelo link que segue na sequência.

https://sapl.setelagoas.mg. leg.br/sessao/pauta-sessao/ 596/

Rodrigo Braga (PV): O Brasil celebra o dia nacional da adoção. No mandato passado tive a alegria de propor a semana de incentivo a adoção. Hoje é a lei número 8.926 e queria parabenizar o Grupo de Apoio a Adoção Família Coração pelas ações durante esta semana.

Marli de Luquinha (MDB): Parabenizar Caramelo ex-presidente desta Casa que foi eleito presidente da Fumep. Falar do despejo que está próximo de acontecer, na Cidade de Deus. Peço ao Executivo que tenha um olhar mais humano.

Ismael Soares (PP): Ficamos felizes com a retomada da obra do Hospital Regional. Mas me entristeceu o discurso do Governador que falou que os impostos serão investidos. Foi o rompimento da barragem que fez acontecer. Várias famílias perderam entes queridos, 275 vítimas com futuro brilhante. Ele não parabenizou o Ministério Púbico pelo acordo com a Vale.

José de Deus (REP): Quero falar do mal causado pelas queimadas na cidade. Com o tempo seco colocar fogo em lotes baldios ou vegetação seca que cerca nossas ruas não é algo bom. Queimadas trazem malefícios e prejudicam a todos. Prejudica a saúde de quem está se recuperando da Covid. Pedir que a população não coloque fogo.

Ivan Luiz (Patri): Tivemos uma reunião da Frente Parlamentar da Política sobre Drogas junto com o CMT Cel Luiz Marinho. Vários órgãos também participaram e a Frente se espera muito dela. Não tenho dúvidas que vamos desempenhar com muito esmero esse trabalho sobre esse mal que assola nossa cidade.

João Evangelista (PSDB): Fui à Belo Horizonte semana passada pela diretoria do PSDB e fomos recebidos pelo deputado Paulo Abi Ackel. Fomos fazer um agradecimento porque o deputado tem tido um olhar diferenciado com Sete Lagoas. Por meio do deputado os recursos que estavam retidos na União foram liberados e investidos na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Junior Sousa (MDB): Fui visitar as instalações do Corpo de Bombeiros e recebi muitas informações de como a companhia independente atende 15 cidades. Quero pedir a ajuda dos colegas para que o Governo possa trazer mais efetivo para Sete Lagoas.

Gilson Liboreiro (SD): Parabenizar o prefeito Duílio, o desembargador Gilson Soares Lemos que conseguiu fechar o acordo com a Vale e agilizar as coisas. Teve habilidade do desembargador. Precisamos de respeito e responsabilidade no trânsito por conta do Maio Amarelo.

Sílvia Regina (PSC): Tenho um trabalho no Dona Sílvia com mulheres há dois anos já. Todas são mães e não podem sair para trabalhar. Pedi a Deus que me desse sabedoria para trabalhar com elas porque não podemos sair para trabalhar. Por isso vamos começar uma associação de tempero para essas mulheres.

Eraldo da Saúde (PATRI): Gostaria de agradecer ao prefeito Duílio porque oficializei o pedido para limpeza do Itapuã e foi efetivado. Parabenizar a todos do Meio Ambiente, o Itapuã está um brinco. Acredito que o prefeito vai fazer com todos os vereadores nos bairros porque está preocupado com a saúde.

Janderson Avelar (MDB): Vamos ter consciência e denunciar quem vocês virem que estão sujando as vias. Vivemos em um país democrático. Temos opiniões diferentes. Fui eleito e aqui estou para representar a todos e lutar pelos direitos dos menos favorecidos.

Heloísa Frois (Cidadania): Dia 25 de maio comemoramos três datas muito importantes. Reconhecemos o trabalhador rural. Se temos alimentos todos os dias é por conta do trabalho dos produtores rurais. É o dia que se comemora a adoção. Hoje comemoramos o dia da indústria também. Aos empreendedores da cidade e região meus comprimentos pela resiliência e força.

Carol Canabrava (Avante): Queria solicitar ao prefeito que tivesse a mesma sensibilidade que teve 11 meses atrás quando disse que não ia tirar ninguém a força da ocupação do CDD. Meu pedido é de sensibilidade, que esteja lá de novo. A lei é importante, mas a cidadania é necessária.

Ivson Gomes (Cidadania): O direito a água é universal e inalienável, semana passada fiz uma visita ao SAAE e vi uma estrutura acima da média que creio que nenhum município da região tenha, no centro de monitoramento e controle. O SAAE criou um sistema em parceria com a Cemig para um total de controle para diminuir problemas.

Caio Valace (Pode): Estudo revela preocupação dos jovens com as máquinas. Desperta questão de fobia social, distancia as pessoas dos fatos. Estive na ocupação do CDD olhando nos olhos daquelas pessoas. Apresentei Requerimento pedindo para desafetar aquela área para definitivamente alocar eles ali. O projeto já foi despachado pelo prefeito. Estamos trabalhando para resolver de forma humanizada.

Pr. Alcides (PP): Recebemos correspondência de uma comissão não governamental que intitulou seu manifesto como escolho estar na escola. A comissão vem pedir esta Câmara que apoie a volta optativa para a escola. Direito previsto na constituição e a negação a esse direito, diante de todas as atividades em funcionamento, é considerada uma afronta a constituição brasileira.

Ascom/Câmara Municipal de Sete Lagoas