Democrata inicia pré-temporada

Com estreia no Módulo II do Campeonato Mineiro, programada para dia 3 de julho contra o Betim, na Arena Vera Cruz, a equipe profissional do Democrata se apresentou na tarde de terça-feira (25), quando deu início aos treinamentos da pré-temporada sob comando técnico de Paulinho Guará. A apresentação da comissão técnica e jogadores foi na Arena do Jacaré, seguindo para o Sítio Vista Alegre, onde permanecerão durante toda a semana, realizando atividades físicas e baterias de exames sob orientação do preparador físico João Paulo.

Já na apresentação, o presidente Renato Paiva deu boas vindas aos atletas, alguns veteranos da temporada passada, bem como os novatos, ao mesmo tempo em que pediu muita dedicação de todos durante os treinamentos e jogos, uma vez que, para este campeonato a diretoria tem se dedicado muito na parte extra campo, para dar tranquilidade e conforto à comissão técnica e jogadores, ao mesmo tempo em que buscam a classificação para a elite do futebol mineiro em 2022, o que também será uma resposta para o bom número de patrocinadores, que estão investindo no clube para a disputa do módulo II, apesar da pandemia.

A comissão técnica do Democrata ficou assim formada para esta temporada:

Treinador – Paulinho Guará

Auxiliar Técnico – João Carlos dos Santos

Preparador Físico – João Paulo Diniz.

Auxiliar de Preparação Física – Matheus Pena

Treinador de Goleiros – Alyson

Auxiliar de Treinador de Goleiros – Matheus Amorim

Analista de Desempenho – Rodrigo Rodrigues

Massagista – Helinho

Roupeiro – Ninão

Confira a lista dos jogadores contratados pelo Democrata para esta temporada 2021:

Goleiros:

Zé Carlos – Último time – Ação / MT

Alex – Último time Democrata SL

Heitor – Último time – Coimbra

Laterais:

Wesley – Último time – Coimbra

Heitor – Último time – Guarani / SP

Zagueiros:

Digo – Último time – Coimbra

Carciano – Último time – Coimbra

Gabriel Pedroso – Último Time – Rio Branco / AC

Gustavo Leroy – Último Time – Democrata / SL

Meio Campo:

Rafinha – Último time – Contagem

Kekeu – Último time – Grêmio Anápolis – GO

Hítalo – Último time – Último time – Coimbra

João Pedro – Último time – São Carlense / SP

Marquinhos – Último time- Democrata / SL

Atacantes:

Guilherminho – Último time – Estrela do Norte / ES

Isac – Último time – Rio Branco / ES

Sala – Último time – Democrata / SL

Magal – Último time – Tupynambás / MG

Por Silva Jr