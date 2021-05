Por questões contratuais, o duelo entre Athletico-PR e América, neste domingo (30), às 18h15, na Arena da Baixada, que marca o retorno do Coelho à elite do futebol brasileiro, não terá transmissão de TV.

A única possibilidade de veiculação televisiva da partida seria na TV aberta, já que os dois times têm contrato com a mesma emissora para essa plataforma, a TV Globo.

Como não vai ser o caso, o fato de o Furacão ter vínculo com a Turner para a TV fechada, e não tem acordo para transmissões no sistema Pay-per-Wiew, impede que o confronto passe na televisão. O América tem contrato com a TV Globo para transmissão de jogos nas três plataformas.

Lembrando que para haver a transmissão televisiva de uma partida, os dois times, independentemente de quem é o mandante, não podem ter tratos vigentes sobre tais direitos com empresas diferentes.

Com isso, o jogo será transmitido apenas na plataforma streaming do Athletico-PR, em que apenas os sócios do clube e assinantes do serviço têm acesso.

A diretoria de marketing do Furacão afirmou que ainda estuda a venda avulsa dos jogos do Rubro-Negro no Brasileirão transmitidos na plataforma, o que já ocorreu na temporada passada.

Inclusive, para atender ao desejo dos donos da casa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida das 16h para às 18h15.

Fonte: Hoje em Dia