622 mil vacinas da AstraZeneca e da Pfizer chegam a Minas nesta quarta

Minas recebe, nesta quarta-feira (26), mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. O 21º lote contém 622.590 doses. Os imunizantes chegam ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em dois voos.

Do aeroporto, as doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), na capital. Depois, distribuídas às Unidades Regionais de Saúde (URSs). A logística ainda não foi divulgada, mas, segundo o governo de Minas, será confirmada em breve.

Grupo prioritário

As 561 mil doses da AstraZeneca serão destinadas para a vacinação dos trabalhadores de transporte aéreo e portuário, além de garantir a continuidade da imunização de pessoas com comorbidades e dos trabalhadores das forças de segurança. Já as 60 mil da Pfizer darão sequência à vacinação de grávidas, puérperas, pessoas com doenças crônicas e com deficiência permanente.

Até o momento, o Ministério da Saúde enviou mais de 10 milhões de doses ao Estado. Confira:

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021, e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021, e 100.200 doses da CoronaVac, em 8/5/2021, e 112.320 doses da Pfizer, em 10/5/2021

19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca e 207.800 doses de CoronaVac, em 13/5/2021, e 101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021

20ª remessa

435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021

21ª remessa

561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021

(*) Com informações da Agência Minas