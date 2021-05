Cuca alcança melhor campanha na fase de grupos da Libertadores pela 3ª vez

Técnico também alcançou feito com Cruzeiro, em 2011, e com Atlético, em 2013

Pela terceira vez na carreira, o técnico Cuca comandou a equipe que fez a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores. Nesta temporada, ele conseguiu levar o Atlético à primeira posição geral, com 16 pontos dos 18 possíveis (15 gols marcados e três sofridos).

Cuca já havia alcançado o feito em outras duas oportunidades: em 2011, com o Cruzeiro, e em 2013, com o próprio Atlético.

Na campanha feita em 2011, o time de Cuca ficou conhecido como Barcelona das Américas (apelido dado pelo técnico Diego Aguirre, que comandava o Peñarol-URU). Foram cinco vitórias e um empate, com 20 gols marcados e apenas um sofrido. O Cruzeiro, no entanto, foi eliminado para o Once Caldas-COL nas oitavas de final.

Em 2013, a campanha na fase de grupos foi de cinco vitórias e uma derrota. Foram 16 gols marcados e nove sofridos. Na edição, o alvinegro conquistou o inédito título da Copa Libertadores.