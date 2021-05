Sete Lagoas avança no cronograma de vacinação para pessoas com comorbidades nesta quinta-feira (27)

Dando sequência ao cronograma de vacinação contra a Covid-19 a prefeitura de Sete Lagoas realiza nesta quinta-feira, 27, a vacinação de pessoas com comorbidades a partir de 40 anos; grávidas e puérperas até 45 dias a partir de 18 anos e pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 40 anos.

Serão três locais para a vacinação: Clínica Inovar na rua Nestor Andrade, 142, Chácara do Paiva, Faculdade Atenas na av. Pref. Alberto Moura, ao lado da Bombril, apenas em sistema drive-thru e na Faculdade UNA na av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio, no horário de 09h às 16h.

As pessoas deverão apresentar relatório médico que comprove a comorbidade, comprovante de endereço em nome do interessado, identidade com foto, cartão SUS ou CPF.

Nos grupos de comorbidades, os diabéticos e portadores de Hipertensão Arterial Resistente (HAR) com uso de quatro ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência só poderão apresentar como comprovante a receita médica.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob/ Credisete e CDL Sete Lagoas.

Em Sete Lagoas já foram vacinadas 50.837 pessoas, até o dia 25 com a primeira dose. Confira o vacinômetro divulgado, nesta quarta-feira.

Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus