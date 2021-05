Maio Amarelo: crianças recebem bloquinhos do Programa Multa Legal Virtual

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Seltrans) – realizou, na manhã desta terça-feira, 25, um drive-thru especial na porta da Escola Municipal Maria de Lourdes Vaz de Melo Maciel, no bairro Itapuã. As crianças, acompanhadas dos pais ou responsáveis, receberam bloquinhos de multa do Programa Multa Legal Virtual.

Segundo a diretora da escola, Liliane Cristina, a educação começa pela base, pelas crianças. “O objetivo é criar crianças pensadoras, criativas e obedientes às regras de trânsito, afinal, as crianças de hoje serão os adultos responsáveis de amanhã, seja no trânsito ou na vida, desde que tenham uma educação de qualidade”, afirma.

A ação, que faz parte da Campanha Maio Amarelo, abordou os cuidados no trânsito. O principal objetivo é fazer com que as crianças saibam respeitar as leis de trânsito, como atravessar as faixas de pedestre com segurança, cobrança dos procedimentos dos condutores de veículo e o melhor comportamento diante de carros, motos e demais automotores que circulam pela cidade.

Em função da pandemia do novo coronavírus, a ação se deu em formato de drive-thru. “A criança também educa o pai, a mãe e quem quer que conduza o veículo em relação às infrações de trânsito”, salienta a coordenadora do Departamento de Educação no Trânsito da Seltrans, Daniela Maia. Neste mês de maio, várias ações estão sendo realizadas pela Prefeitura com o objetivo de proporcionar um trânsito melhor em Sete Lagoas, como a iluminação especial da Casa da Cultura na cor amarela, o estacionamento de cadeira de rodas e a live de lançamento da campanha Maio Amarelo 2021.