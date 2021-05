Educação e Zoonoses firmam parceria para difundir conhecimento sobre arboviroses

O projeto também visa difundir as ações desenvolvidas pelo CCZ no município

Proporcionar a ampliação do conhecimento acerca de doenças transmitidas por vetores, tais como dengue, chikungunya, zika vírus, leishmaniose, esquistossomose, raiva, entre outras, as chamadas arboviroses. Esse é o objetivo do projeto Saúde Única, fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Sete Lagoas. O projeto também visa informar e esclarecer sobre as formas de prevenção das arboviroses e difundir as ações desenvolvidas pelo CCZ no município.

Em reunião realizada na última semana, a responsável pelo CCZ, veterinária Patrícia Helena Batista Silveira, a diretora de Equipe Pedagógica Márcia Veiga, a gerente educacional Alexandrina Maria Rodrigues Guimarães Souza e a secretária de Educação, Esportes e Cultura Rosilene Alves Teixeira, debateram a parceria. “A proposta será apresentada no dia 2 de junho aos professores das escolas municipais para alinhamento ao planejamento pedagógico”, adianta Rosilene Teixeira.

Para Patrícia Silveira, trata-se de uma iniciativa de extrema relevância social e de saúde preventiva. “Essa parceria vem ao encontro de projetos que já estão em andamento no que tange à Educação Ambiental. Vale lembrar que estamos realizando diversos mutirões de limpeza em em vários bairros da cidade também com esse objetivo de conscientização”, recorda a coordenadora do CCZ.

Ascom/ Prefeitura de Sete Lagoas