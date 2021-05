Clogs: tamancos de madeira dos anos 70 e 90 voltam à cena

Lembram dos tamancos de couro ou camurça com solado de madeira que fizeram sucesso entre o fim dos anos 90 e início dos 2000? Este tipo de sapato, chamado de clog, voltou a aparecer nas passarelas!

Os clogs lembram os famosos tamancos holandeses, mas, em vez do bico mais pontudo, possuem bico arredondado. “A moda é sempre cíclica e esse estilo de tamanco também já foi um hit nos anos 70”, relembra Camile Stefano, personal stylist e consultora de imagem.

Esse tipo de calçado, que tem variações de solado bloco, plataforma ou até mesmo flat, pode ser utilizado para um look mais despojado e, ao mesmo tempo, moderno e cheio de estilo. “Há quem não acredite, mas os clogs prometem ser o novo queridinho da estação. Existem modelos em tons mais sóbrios e outros mais ousados, com animal print e cores mais chamativas. O que vale é encontrar aquele que mais combina com o seu estilo”, explica Camile Stefano.

Segundo a especialista, os clogs podem trazer mais personalidade ao visual e, também, ajudar a desconstruir looks mais tradicionais. “Uma boa combinação para este tipo de tamanco é utilizá-lo com jeans wide leg, que também é uma tendência forte e que tem modelagem mais aberta na barra, porém menos exagerada do que a clássica pantalona”, ensina a profissional. Outra dica da personal stylist é utilizar os clogs com calças de alfaiataria. “Os cortes clássicos nunca estiveram tão em alta”, afirma.

Quer se inspirar e encontrar o clog que mais combina com o seu estilo? A personal stylist Camile Stefano selecionou alguns looks com clogs, inspire-se:

Quer saber onde comprar os seus clogs? Confira:

Sobre a Camile Stefano

Pós-graduada pela Universidade Belas Artes (SP), a consultora de imagem paulistana é especialista em visagismo, coloração, etiqueta e perfumaria. Possui mais de seis anos de experiência na área e, hoje, ministra palestras, cursos e workshops direcionados para imagem pessoal e corporativa. Em sua trajetória, Camile auxilia mulheres na busca pelo autoconhecimento e na melhoria da autoestima, compartilhando seu conhecimento no Instagram, em perfil com mais de 40 mil seguidores.