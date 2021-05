Ações da CNH Industrial em Sete Lagoas (MG) promovem uso do etanol, economia doméstica e empreendedorismo

Funcionários da planta da IVECO e FPT Industrial lançam campanha para abastecimento da frota interna com etanol, buscando reduzir emissões de CO2.

Bate-papo virtual sobre economia doméstica e capacitação de empreendedorismo para jovens reforçam compromisso sustentável da companhia.

A CNH Industrial acredita fortemente que pode fazer cada vez mais para a construção de um mundo saudável, verde e colaborativo. Neste cenário, os funcionários da empresa são agentes ativos de transformação, promovendo conscientização, educação e desenvolvimento profissional nas comunidades em que atuam. Três ações executadas na fábrica de Sete Lagoas (MG), onde nascem os produtos IVECO e FPT Industrial no Brasil, confirmam o viés voltado ao meio ambiente e desenvolvimento humano: uma campanha de incentivo ao uso do etanol na frota interna, bate papo virtual sobre economia doméstica e capacitação de empreendedorismo, os dois últimos voltados à jovens – a geração do futuro.

Rumo ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 da Organização das Nações Unidas (ONU), contra a mudança global do clima, a equipe de Environment Health Safety da planta lançou em abril a campanha “Vá de Etanol”. A iniciativa busca contribuir com a redução de emissão de CO2 na atmosfera, promovendo o uso do combustível renovável e com menores taxas de emissões.

De acordo com inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa, a estimativa é de que a migração do abastecimento dos carros da frota interna, de gasolina para etanol, alcance uma redução de 30 toneladas de CO2/ano. Essa redução pode representar as emissões de até 80 dias de uso dos veículos pela companhia na prestação de serviços, como visitas a fornecedores e clientes. Outras vantagens do uso de etanol são custar menos e gerar empregos em toda a cadeia produtiva, desde as plantações de cana-de-açúcar até seu uso final.

“A campanha exemplifica o impacto das ações individuais na coletividade e como a mudança de hábitos pode fazer a diferença no mundo”, aponta o Analista Ambiental da CNH Industrial, Guilherme Barbosa.

Como parte do Próximo Passo, projeto patrocinado pela empresa desde 2015, atividades virtuais seguem ativas na fábrica. Em abril, a auxiliar de logística Anízia Valadares realizou um bate papo virtual sobre economia doméstica com adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Conexões. A ação teve a proposta de trazer assuntos diversos do dia a dia e do mercado de trabalho. O bate papo demonstrou de forma prática a importância do controle das finanças no orçamento doméstico e elencou dicas simples que podem resultar em melhores hábitos, minimizando desperdícios. Anízia faz parte do voluntariado da fábrica de Sete Lagoas e também participa do Circuito Conhecimento, iniciativa que busca trocar experiências com adolescentes da região do Cidade de Deus, bairro carente da cidade.

“É importante mostrarmos para os adolescentes que eles podem contribuir com as finanças da casa. Pequenas ações podem contribuir para a melhoria da vida da família. A mudança de hábitos refletirá de forma imediata na vivência deles e contribuirá para que se tornem adultos mais conscientes”, avalia.

CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA

A CNH Industrial e a Aliança Empreendedora promovem capacitação de empreendedorismo para adolescentes de 16 e 17 anos em Sete Lagoas, Região Metropolitana de Belo Horizonte, São Paulo (SP) e Curitiba (PR), por meio do projeto “Aprenda e Empreenda”. O público participante foi mapeado pelas ONGs gestoras dos projetos sociais da empresa em cada território, com base no universo dos seus beneficiados. Durante cinco encontros realizados via aplicativo, os participantes aprendem como abrir um negócio utilizando o que se tem e o que se sabe, gestão de negócios, desenvolvimento de habilidades, competências empreendedoras e protagonismo.

Dentro do Próximo Passo, a CNH Industrial também dá suporte ao Conexão e Trabalho. Viabilizada por emenda parlamentar em parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas, a iniciativa prevê o uso do espaço do projeto social para qualificação profissional para 50 jovens com idades de 18 a 21 anos, feira de profissões e um seminário sobre Gestão Pública e Conselhos de Direitos. As datas das inscrições serão divulgadas em breve pela Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana, organização sem fins lucrativos que faz a gestão dos projetos do espaço.

“Viver de forma sustentável é entender que todos pertencemos ao mesmo tecido social. É nossa responsabilidade amparar e engajar as comunidades em que atuamos, de forma ativa na transformação da sociedade”, afirma Erika Michalick, gerente de Sustentabilidade da CNH Industrial para a América do Sul.

