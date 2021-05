10 coisas que você pode fazer para diminuir a queda capilar

Médico e tricologista, Dr Ademir Leite Junior, reuniu dez dicas vindas da vivência em consultório onde tratou inúmeros casos de queda capilar.

A queda capilar é um fantasma que assombra muitas pessoas. Longe de motivos onde o problema é até esperado, como puerpério, desordens nutricionais que geram anemias, stress, entre outros, constatar a perda de cabelos pode gerar transtornos emocionais e tendências a fazer escolhas que agravem ainda mais o quadro.

Por isso, consultamos um profissional no assunto para listar dez coisas que podem diminuir a queda capilar. Dr Ademir Leite Junior, que é médico e tricologista, adianta que “há muitos diagnósticos de queda capilar que são mais prontamente reversíveis quando o paciente tem um envolvimento no tratamento que o faz alterar hábitos que são nocivos para a saúde em geral”.

1- Reduzir o estresse – Boa boa parte dos pacientes que reclamam de queda capilar apresentam ou apresentaram algum tipo de estresse que pode ter sido causador do problema;

2- Ficar atento ao couro cabeludo – Caspa ou descamação, feridas, dor e coceira no couro cabeludo fazem parte dos sinais mais recorrentes entre os pacientes atendidos na clínica. Há casos onde o paciente ainda apresenta esses sinais no momento do atendimento;

3- Manter a limpeza e higienização do couro cabeludo – O receio de ver os fios caindo durante o banho é estranhamente uma causa para que algumas pessoas evitem lavar os cabelos. Isso é um paradoxo, uma vez que a higienização correta, rotineira, colabora para a saúde capilar e havendo um indicativo de perda acentuada de fios, que seja percebido na lavagem, deve ser levado a consultório para somar informações no diagnóstico. Lavar os cabelos não potencializa a queda;

Na verdade, quando deixam de lavar para evitar a percepção de queda que o banho causa acabam deixando o couro cabeludo sujo por mais tempo e está sujeira por sí só poderá agravar ainda mais a queda de cabelos;

4- Fazer exercícios físicos – Exercícios liberam endorfinas que diminuem o estresse e, consequentemente, a queda de cabelos;

5- Diminuir o consumo de álcool – A ingestão de álcool provoca aumento da produção de radicais livres no nosso corpo. Radicais livres promovem inflamação em alguns tecidos, incluindo a pele do couro cabeludo. Toda inflamação poderá promover aumento da queda de cabelos;

Além disso, o álcool, por si só desgasta o organismo já que exige de nosso corpo um esforço maior para metabolização do etanol. O desgaste do metabolismo é um dos fatores que podem levar à queda capilar;

6- Evitar o fumo – É provado cientificamente que o fumo, por produzir radicais livres em nosso corpo facilita a queda capilar;

7- Evite a automedicação – A automedicação é um hábito comum, porém perigoso, podendo acarretar danos importantes para a saúde de quem a pratica. Mais do que os riscos que ela acompanha, se alguma complicação ocorre em virtude da automedicação o paciente acaba sem o suporte de um médico que seria o responsável por prescrever este ou aquele medicamento;

8- Não perder tempo e procurar um médico – Boa parte dos pacientes que chegam a nossa clínica já tiveram experiências com fórmulas milagrosas ou com produtos que prometem tratar a queda capilar e que são vendidos aos montes em farmácias, supermercados e na internet. Quando se dão conta, percebem que perderam tempo e cabelos com soluções que não ajudaram em nada.

Com a ajuda de um médico, além do diagnóstico bem feito, você sairá com uma prescrição efetiva para a solução de seu problema.

9- Corrigir problemas hormonais – Muitas quedas de cabelo estão relacionadas a problemas hormonais. O diagnóstico destes problemas e a correção dos mesmos muitas vezes é suficiente para interromper a queda capilar;

10- Uma vez em tratamento, deverá reduzir a ansiedade – Cabelos não se recuperam da noite para o dia. Ficar Olhando no espelho desesperadamente à procura de fios novos não ajuda em nada. Para piorar, a ansiedade agirá como o estresse, aumentando a queda capilar.

