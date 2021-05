Homem é morto a tiros no Jardim dos Pequis em Sete Lagoas, nesta terça (25)

Um homem identificado com as iniciais M.D de 26 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (25), no bairro Jardim dos Pequis em Sete Lagoas. Segundo informações, ele morava no bairro Cidade de Deus.

De acordo com informações a vítima estava próxima à quadra no bairro, momento em que foi surpreendida com os disparos sendo atingida incialmente no braço tendo tentado fugir mas acabou sendo alvejado com outros tiros vindo à óbito.

A Assessoria de Comunicação da Polícia Militar informou, que as viaturas estão na região onde o crime acontreceu fazendo o rastreamento, no sentido de localizar os autores. A perícia da Polícia Civil já está no local, para a liberação do corpo para o IML.

Matéria em atualização