Motociclista morre após colidir em traseira de caminhão na BR-040 próximo a Gruta Rei do Mato

Um motociclista morreu na manhã desta terça-feira (25), vítima de um acidente de trânsito na BR-040, no Km 473, próximo a Gruta Rei do Mato.

De acordo com informações, ambos os veículos transitavam no sentido Belo Horizonte, quando a motocicleta atingiu a traseira de um caminhão. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a concessionaria que administra a rodovia, houve interdição parcial de via marginal, com fluxo livre.

A dinâmica do acidente não foi informada.