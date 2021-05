Homem é preso pela PM com duas armas de fogo em Sete Lagoas

Na manhã dessa terça-feira (25), policiais militares receberam denúncias de que um homem estava exibindo uma arma de fogo e ameaçando transeuntes na avenida Carmem Kilesse.

No local informado, os militares visualizaram um indivíduo sentado no portão de uma casa e realizaram a abordagem, sendo identificado como P.H.N.C., 18 anos. Próximo ao homem, os militares localizaram um revólver de calibre e modelo não identificado e com estado de conservação ruim.

Após buscas na residência do autor, os militares localizaram mais um revólver escondido na varanda da casa.

O autor foi conduzido a Delegacia de Polícia Militar pelo crime de porte ilegal de arma e o material foi apreendido.

Com Agência Local de Comunicação