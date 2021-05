Carreata marca Dia Nacional de Adoção, que tem programação até este sábado

Nesta terça-feira é comemorado o Dia Nacional da Adoção (25 de maio). Em Sete Lagoas, desde domingo, está sendo realizada a primeira Semana Municipal da Adoção de Crianças e Adolescentes, com extensa programação. Nesta terça-feira uma carreata, com saída programa para as 18h30 da Praça da Feirinha, vai lembrar a data. A iniciativa é do Grupo de Apoio à Adoção Família Coração (GAAFC), fundado por Daniely Damaso e que tem como presidente Luciana Oliveira.

Confira o que está programado para a semana:

DIA 25/05/2021 – terça-feira – DIA NACIONAL DA ADOÇÃO

Saída da carreata em favor da adoção

Trajeto: Praça da Feirinha – Av. Getulio Vargas – R. Benedito Valadares – R. Cachoeira da Prata – Av. Dr. Renato Azeredo – R. Dr.Sebastião Mascarenhas – R. Dr. Pena – R. Monsenhor Messias – Av. Cel. Altino França – R. Lassance Cunha – R. Santana – R. Paraná – R. Randolfo Simões – R. Santa Juliana – Av. Guimarães Rosa – Av. José Servulo Soalheiro – R. Cel. Randolfo Simões – Av. Norte Sul – Cont. R. Cel. Randolfo Simões – R. Luís Privat – Praça da Feirinha.

Horário: 18:30hs

DIA 26/05/2021 – quarta-feira

Entrevista: Depoimento de Pais adotivos de adolescentes. “Adoção Tardia: Porque não adolescentes?”

Pais convidados: Luciana Oliveira e Luís Gonçalves

Rádio Musirama

Horário: a definir

DIA 27/05/2021 – quinta-feira

Entrevista: Depoimento de Pais adotivos.

Convidada: Fernanda Esteves e Alexandre Ferreira

Rádio Eldorado

Horário: a definir (Entre 9:30hs as 11hs)

DIA 28/05/2021 – sexta-feira

Entrevista: Depoimento de Pais adotivos.

Pais convidados: Carol Fonseca e Ernane Dias

Rádio Santana

Horário: 10hs

DIA 29/05/2021 – sábado

Fechamento oficial da Semana Municipal da Adoção pela presidente do GAAFC (Luciana Santos Oliveira)

Instagran: Live com Cristiane Moreira sobre “O desejo de adotar e a realidade do cadastro de adoção: superando tabus.”

Convidada: Simone Sany

Horário: 14hs

Abertura da Semana Municipal da Adoção contou com exposição

de fotos de famílias adotivas no Museu do Ferroviário

SOBRE O GAAFC – O Grupo de Apoio à Adoção Família Coração (GAAFC) foi fundado em 25 de maio de 2018 e fica na rua Doutor João Batista, 975, bairro Santo Antônio, em Sete Lagoas. A presidente é Luciana Santos Oliveira. Contatos: (31) 99606-5232 ou pelo e-mail grupoaafamiliac@gmail.com .

Luciana Oliveira, presidente do Grupo de Apoio à Adoção Família

Coração (GAAFC), e família: filhos adotivos e muito amados

Com Sete Dias