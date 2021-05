Em negociação com outros clubes, Thiago e Lucas Ventura ficam de fora de jogos-treino do Cruzeiro

De acordo com a assessoria de comunicação da Raposa, o atacante Thiago e o volante Lucas Ventura não atuaram nos jogos-treino disputados pela equipe celeste no último sábado (22), contra Boavista-RJ e Boa Esporte, na Toca da Raposa II, porque têm negociações em andamento com outros clubes. O staff da Raposa não revelou quem são os interessados em contar com o futebol dos pratas da casa.

Ambos não vinham sendo aproveitados pelo técnico Felipe Conceição durante a temporada. Aos 19 anos, com 1,89m, Thiago foi acionado em apenas quatro partidas neste ciclo, todas pelo Campeonato Mineiro, saindo do banco de reservas, e ainda não balançou as redes.

O último jogo do camisa 18 foi em 4 de abril, na vitória da Raposa por 1 a 0 sobre o Boa Esporte, em Varginha, pela 7ª rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

Alçado ao time principal da Raposa no início de 2020, o centroavante soma 31 jogos e três gols com a camisa estrelada. O centroavante tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023.

Lucas Ventura, por sua vez, foi reintegrado oficialmente ao elenco celeste no dia 23 de fevereiro, após ter passado as últimas três temporadas cedido a outros clubes.

Entretanto, o volante, de 1,80m, não recebeu nenhuma oportunidade durante a temporada, inclusive, ficando de fora do banco de reservas na maior parte das partidas.

Lançado no time principal celeste com 18 anos, em 2017, o jogador soma dez jogos com a camisa celeste. O vínculo do meio-campista com a Raposa vai até o dia 4 de outubro de 2021.

Recém-chegados

A contratação de novos jogadores fez com que Ventura e Thiago perdessem ainda mais espaço no elenco estrelado. Para a posição de volante chegaram Flávio e Joseph. O último também pode atuar como zagueiro (como o fez no jogo-treino) e na lateral-direita.

As outras opções para o setor são Adriano, Matheus Neris, Matheus Barbosa, Rômulo e Jadson.

Já para o ataque, Guilherme Bissoli chegou para a reta final do Campeonato Mineiro, e aumentou o leque de opções que já conta com Rafael Sóbis, Airton, Bruno José, Felipe Augusto, Stênio e Marcelo Moreno.

Com essas novidades no elenco, o Cruzeiro vai estrear na Série B neste sábado (29), contra o Confiança-SE, às 16h30, no estádio Batistão, em Aracaju.