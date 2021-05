Atlético encara o La Guaira para confirmar a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores

O Atlético recebe o La Guaira, da Venezuela, nesta terça-feira, às 21h30, no Mineirão, pela última rodada do Grupo H, buscando seu último objetivo nesta fase de grupos: a melhor campanha geral.

Para isso, basta o time do técnico Cuca vencer os venezuelanos, que ocupam a lanterna da chave, com três pontos, frutos de três empates no turno.

Na quarta rodada, com os 3 a 1 sobre o América de Cáli, em Barranquilla, em 13 de maio, o Galo garantiu a classificação antecipada às oitavas de final. Menos de uma semana depois, em 19 de maio, o 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, em Assunção, assegurou o primeiro lugar da chave. A melhor campanha da fase de grupos garante ao clube o direito de fazer a partida de volta, como mandante, nas oitavas, quartas e semifinais. A decisão, em 20 de novembro, será em jogo único, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Fonte: Hoje em Dia