‘Pode faltar insumos para intubação e oxigênio’, diz infectologista sobre 3ª onda da Covid-19

Diante de uma possível terceira onda da Covid-19, o Brasil pode voltar a sofrer com a falta de insumos para intubar os pacientes em estado grave e até de oxigênio. Além disso, a identificação da variante indiana preocupa especialistas, que temem a disseminação da cepa pelo país.

Para o infectologista Unaí Tupinambás, membro do Comitê de Enfrentamento à Pandemia de Belo Horizonte, a atual situação no país é dramática, principalmente pela previsão do aumento acelerado do número de infectados. Até o momento, o Ministério da Saúde confirmou 449 mil testes positivos para a doença.

“Há projeções que podemos chegar a mais de 500 mil mortes a partir do final de junho, início de julho”, afirmou o médico ao Hoje em Dia. Atrelado a isso, existe o risco da circulação da nova cepa, que ainda é pouco conhecida pela ciência. Com o sistema de saúde há mais de um ano combatendo o vírus, o cenário pode ser ainda mais grave se a mutação da Índia for mais contagiosa que a P1, de Manaus. “Pega um sistema de saúde completamente combalido, cansado, estafado, esgotado. E pode, sim, faltar insumos novamente para intubação, oxigênio em algumas capitais”, afirmou Unaí.

Fonte: Hoje em Dia