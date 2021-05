Prefeitura realizou novo mutirão de limpeza nos bairros, Itapuã I e II

A Prefeitura de Sete Lagoas realizou na quinta e sexta-feira, dias 20 e 21, um mutirão de limpeza nos bairros Itapuã I e Itapuã II, para combater e controlar a proliferação dos vetores da leishmaniose, dengue, culex e caramujos africanos.

O mutirão envolveu cerca de 200 servidores municipais, entre agentes de endemias e equipes da Codesel, além da coordenadora do Centro de Controle das Zoonoses (CCZ), Patrícia Silveira. “Primeiro visitamos as casas e explicamos aos moradores como acontece a reprodução desses vetores e pedimos para que eles já iniciassem essas limpezas. Agora, retornamos para recolher os resíduos e, nas casas onde os moradores não conseguem efetuar a retirada do lixo, a nossa equipe entra com a permissão dos mesmos e retiramos”, comenta Patrícia.

A ação se concentra em retirada de galhos, materiais orgânicos em geral, garrafas, pneus, entre outros materiais inservíveis. O projeto gerou repercussão positiva por parte dos moradores. Segundo Patrícia Silveira, muitos ajudaram a recolher os resíduos e passaram a descartar os materiais de forma correta, diariamente. “Os moradores são os principais responsáveis por combater os focos causadores destas doenças, descartando materiais inservíveis que armazenam água e sujeiras e propiciam a reprodução e proliferação dos agentes”, completa.

É a segunda vez, este ano, que a Prefeitura realiza um mutirão de limpeza na região. No final de fevereiro, equipes do CCZ, Codesel e Meio Ambiente passaram três dias no bairro e realizaram serviços de limpeza e capina, além de intervenções pontuais para eliminação de focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, além do caramujo africano, leishmaniose, leptospirose e outras doenças transmitidas por animais peçonhentos.