Sete-lagoanos representam e trazem para a cidade, ‘melhor ator’ e ‘melhor espetáculo’

Ovorini Carpintaria Cênica participou de festival nacional de teatro e voltam premiados com os troféus de melhor ator e melhor espetáculo por votação popular.

O jovem ator, Erick Pinguim, representou bem a classe artística e trouxe para casa o troféu de melhor ator, concorrendo com mais três indicados na categoria “Teatro para infância e juventude”, na 21ª edição do Festival Nacional de Teatro de Guaçuí, no Espírito Santo. Além do prêmio de melhor ator, o grupo Ovorini Carpintaria Cênica, trouxe ainda para Sete Lagoas o troféu de melhor espetáculo, por “Estação Torrete” através do júri popular. O espetáculo foi indicado também nas categorias: melhor maquiagem e melhor cenografia, ambos a cargo de Erick Viana.

Nas redes sociais, o ator Erick Pinguim agradeceu a todos que contribuíram para o sucesso do espetáculo e participação no festival. “Quero agradecer uma galera de gente que foram essenciais neste processo, @djaeltonquirino e @carol_arcoverde_v juntamente ao grupo @teatroderetalhos que toparam de primeira, a proposta de direção do espetáculo, ao meu povo do @ovorini, em especial @rafamartinsrb e @alexfabianoteatro, que desde o início do processo, estiveram juntos de todas as formas possíveis, sei que estamos só no início e a caminhada ainda é longa, então, “vamo que vamo”, reconheceu Pinguim.

Ele lembrou ainda das dificuldades enfrentadas e a garra da equipe organizadora do Festival na realização do evento. “Preciso também enaltecer o trabalho da equipe do festival que, neste momento tão tenso e com muitas dificuldades, trouxeram essa realização da melhor maneira e mais segura possível. Seguimos resistindo e fazendo da arte, esse meio que nos move”, evidenciou o ator.

O festival aconteceu entre os dias 16 e 22 de maio, realizado pelo Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira. As apresentações aconteceram no formato on-line, e ainda que em modelo virtual, a ideia de prestigiar os espetáculos, as diferenças culturais de cada região brasileira, e ainda fomentar as artes cênicas, aproximando o público dos grupos e os grupos das aspirações do povo, foi cumprida com sucesso.

Vale ressaltar que essa edição corresponde a do ano de 2020 que, devido à pandemia, foi sendo adiada até que, com transmissões pelo canal YouTube do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, aconteceu.

Mantendo seu formato dos anos anteriores, o Festguaçuí deste ano recebeu trabalhos adultos, para infância e juventude, e de rua, além de exposições, debates e oficinas.

A mostra opta em 80% neste ano por montagens do Estado do Espírito Santo, contemplando o Sul do Estado, a Região do Caparaó, o Norte e a Grande Vitória, e ainda espetáculos convidados de outras partes do Brasil, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Minas Gerais, selecionados no ano passado, tendo em vista a inscrição do Festival no edital de Artes Integradas da Lei Aldir Blanc, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura.

O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Guaçuí (Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes), da Lei Aldir Blanc e da Secretaria de Estado da Cultura através do edital de Artes Integradas.

