Mulher é vítima de tentativa de homicídio no Santa Rosa, em Sete Lagoas

No sábado, 22, a Polícia Militar foi solicitada, para comparecer no Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde segundo informações a vítima J.N deu entrada, após ser vítima de tentativa de homicídio.

Foi relatado para os policiais que a vitima, seu namorado e mais um suspeito de sexo masculino estariam em frente a residência quando ouviu gritos de uma mulher que estava sangrando com ferimento nas costas, momento em que foi socorrida e levada para o Hospital Municipal por vizinhos. Os policiais foram informados que a vítima tinha fraturas na região escapular esquerda, além de ferimento na perna direita, chegou inconsciente e foi levada para o bloco cirúrgico.

No local dos fatos, na rua José Elias Elian, o pai do suspeito relatou para os policiais que estava dormindo sendo acordado por vizinhos, quando soube do ocorrido com a sua nora, que já tinha sido levada para o hospital.

A faca utilizada no crime, não foi encontrada bem como os suspeitos também não foram localizados pela polícia.

Redação com Agência Local de Comunicação- 25º BPM