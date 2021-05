Reunião Ordinária e Sessão Solene na agenda dos vereadores nesta semana, na Câmara

Mantendo a sequência de muito trabalho, a Reunião Ordinária desta semana, nesta terça-feira (25), mais uma vez, será de pauta cheia para os vereadores. São 34 itens entre Anteprojetos de Lei (APL), Projeto de Resolução (PRE) e Projetos de Lei Ordinária (PLO).

O vereador Ivson Gomes (Cidadania) assina o PRE 06/2021 que “cria a frente parlamentar de combate à fome”. O APL 300/2021 é da vereadora Heloísa Frois (Cidadania) e “dispõe sobre cursos de informática para alunos do ensino infantil da rede pública municipal de Sete Lagoas”.

Já na quarta-feira 26, às 15h, a pauta será o Dia do Profissional de Enfermagem, comemorado 12 de maio. Por iniciativa do vereador Ivan Luiz (Patri) vai acontecer uma Sessão Solene em homenagem à categoria. “Pela situação que os profissionais têm enfrentado devido à Pandemia do Covid 19, torna-se viável e justa essa manifestação de reconhecimento pela exaustiva jornada de trabalho a que estão sendo submetidos”, justificou o parlamentar.

Os dois eventos terão transmissão ao vivo por todos os veículos de comunicação do Legislativo. Rádio e TV Câmara, 103.5 FM e canal 11.2, além de todas as páginas nas redes sociais. A pauta da Reunião Ordinária pode ser acessada pelo link que segue.

https://sapl.setelagoas.mg. leg.br/sessao/pauta-sessao/ 596/

Com Asc0m/Câmara Municipal Sete Lagoas