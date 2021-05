Festival Zaca-ria homenageia o eterno Trapalhão sete-lagoano

Festival resgata história de trapalhão e reúne atrações multiculturais gratuitas para toda a família.

O Festival Zaca-ria, promovido pelo Expressar, irá homenagear o artista sete-lagoano Zacaria. O evento será realizado entre os dias 23 e 31 de maio, com atrações diversas e gratuitas para todas as idades. Nomes como Dedé Santana, Sérgio Malandro e o diretor de teatro, Daniel Vilela, fazem parte da programação extensa. “Somos uma empresa de gestão cultural que visa não só oferecer um serviço, mas cumprir sua missão de levar a arte e valorizar a história e os artistas da sua cidade”, conta Jane Paulino, diretora do Expressar.

O evento irá promover exposição, espetáculos de teatro, stand ups, oficinas artísticas e um musical com bailarinos profissionais e atores profissionais, com canções interpretadas por Josi Lopes e Pedro Morais em homenagem ao trapalhão. As atrações foram selecionadas pelo curador e coreógrafo Alan Keller. O objetivo é resgatar a história do artista e levar sua alegria para dentro da casa das pessoas. “Zacarias vive, essa é a ideia. A história dele é digna de muito orgulho para todos nós e queremos espalhar toda a arte e humor que ele promovia novamente aos sete-lagoanos”, conta Alan Keller.

Na última semana, projeções foram feitas em pontos turísticos tradicionais da cidade com a imagem do Zaca. Segundo Jane, a intenção é resgatar o legado do artista que foi tão importante para a cidade com uma programação multicultural. “Vamos entrar em uma semana muito especial, dentro da programação, temos oficinas e stand-ups para todas as idades. Além de um documentário com a família do Mauro e esse musical que vai fazer história porque está emocionante”, comenta Jane.

A programação ocorrerá on-line e será aberta para todo o público. Basta fazer a inscrição no site do sympla e participar. Dentre as atrações, terá Yoga do Riso para adultos e terceira idade, Dança Criativa para crianças e adolescentes, oficina de teatro para adultos, oficina de caricatura para todas as idade, além do musical Zaca-ria.

Além de toda programação, durante a semana em que ocorre o festival, será promovida uma exposição na orla da Lagoa Paulino, cartão postal de Sete Lagoas. Zaricato reúne dezesseis caricaturas do humorista feitas por cartunistas de todo o mundo. Elas serão expostas em andaimes e quem passar de carro ou a pé na região, poderá conferir a exposição.

O Festival Zaca-ria é viabilizado pela Lei Aldir Blanc, em edital proposto pelo Governo de Minas Gerais e conta com gestão e realização do Expressar Dança e Pilates.

SERVIÇO

23 a 31 de maio

Atrações on-line e gratuitas

Instagram: @festivalexpressar

Inscrições pelo Sympla

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

23 DE MAIO – DOMINGO

17H – Abertura Oficial – Apresentação da programação (live Instagram @festivalexpressar)

24 DE MAIO – SEGUNDA – FEIRA

17 HORAS – “Zacarias e Mauro Gonçalves. Dois em um e um que era muitos.” Conversa com familiares do ator. (Youtube)

18 HORAS – Oficina Dança Criativa para Adultos – com Renata Costa (zoom com inscrições prévias)

19 HORAS – Live – com Dedé Santana e Bananinha (Instagram)

20 HORAS – Stand-up com Dedé Santana e Bananinha (pelo zoom com inscrições prévias e youtube)

25 DE MAIO – TERÇA – FEIRA

15 HORAS – Oficina de Terapia do Riso para 3ª idade –Sandro Lobo (Yoga do riso) – (pelo zoom com inscrições prévias)

18 HORAS – Oficina de Dança Criativa para Crianças – Sara Brito (pelo zoom com inscrições prévias)

19 HORAS – Oficina de Terapia do Riso – Jovens e Adultos – Sandro Lobo (Yoga do riso)- (pelo zoom com inscrições prévias)

20 HORAS – Debate “Fazer cultura! E agora?” – Contemporaneidade e atos de resistência. Com Fernanda Dupin- (pelo zoom com inscrições prévias)

26 DE MAIO – QUARTA-FEIRA

18 HORAS – Oficina – Dança Contemporânea Adulto – com Alex Soares (pelo zoom com inscrições prévias)

19 HORAS – Debate sobre Produção Cultural – “desafios sociais e econômicos do setor em tempos de pandemia” – com Flávia Botelho (pelo zoom com inscrições prévias)

27 DE MAIO – QUINTA-FEIRA

16 HORAS – Oficina de Caricatura – Facilitador: Bruno Lanza (pelo zoom com inscrições prévias)

18 HORAS – Oficina “Teatro – Popular” – com Gabriel Villela (pelo zoom com inscrições prévias)

19 HORAS – Live – com Sérgio Malandro (Instagram)

20 HORAS – Stand-up com Sérgio Malandro (pelo zoom com inscrições prévias e youtube)

28 DE MAIO – SEXTA-FEIRA

19 HORAS – Teatro: Os Saltimbancos – Cyntilante Produções YOUTUBE

29 DE MAIO – SÁBADO

10 HORAS – Oficina de Teatro Infantil – MARIA CUTIA (pelo zoom com inscrições prévias)

19H30 HORAS – Coreografia premiadas do Expressar – YOUTUBE

20 HORAS – Musical Zaca-Ria YOUTUBE

30 DE MAIO – DOMINGO

18 HORAS – Musical Zaca-Ria YOUTUBE

31 DE MAIO – SEGUNDA-FEIRA

19 HORAS – Musical Zaca-Ria YOUTUBE

Da Redação com Bruna Aguiar