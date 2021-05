Abi-Ackel recebe cúpula do PSDB de Sete Lagoas e alinha pensamentos

Nova direção do diretório municipal deseja viabilizar um forte trabalho com a base partidária na cidade.

O presidente do PSDB de Minas Gerais, deputado federal Paulo Abi-Ackel, recebeu nesta semana, em Belo Horizonte, a cúpula da nova direção do partido em Sete Lagoas. Estiveram presentes o presidente municipal do diretório, Denilson Vasconcelos, o secretário Estevão Bakô, o vereador João Evangelista e os membros do partido, Sérgio Teixeira e Juarez do Altíssimo. O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, também deixou suas contribuições na reunião.

O objetivo do encontro foi o alinhamento de ideias com o intuito de construir um trabalho voltado para a valorização e ampliação da base partidária na cidade e a viabilização de investimentos em importantes setores públicos que carecem de recursos. De acordo com Abi-Ackel, é fundamental que em uma cidade metropolitana tão importante como Sete Lagoas o PSDB esteja totalmente fortalecido.

“No âmbito estadual, tenho como propósito elevar o nome do nosso partido aos mineiros evidenciando as contribuições históricas que já proporcionamos ao estado e tudo que ainda podemos construir. Ter a certeza de que o diretório municipal de uma cidade tão especial como Sete Lagoas está alinhando com os nossos pensamentos é motivo de estímulo para darmos prosseguimento ao legado do PSDB, pautado sempre no diálogo, e ter cada vez mais confiança nos nomes que temos”, enfatizou o parlamentar.

A linha ideológica é a mesma adotada por Denilson Vasconcelos, em entrevista ele revelou que “o alinhamento começa nacionalmente, o diretório estadual promove a continuação do trabalho e o diretório local segue as mesmas diretrizes para assim agir com coerência na tomada de decisões”, disse. Vasconcelos também reforçou a necessidade de valorização do legado tucano. “Queremos fortalecer e revigorar tudo de positivo e construtivo que o partido sempre teve e ofereceu, desde a sua fundação, para o processo de construção de um Brasil mais justo e próspero. O PSDB tem a serenidade que os mineiros procuram hoje”, concluiu.

O vereador João Evangelista, que tem grande representatividade no município e já está em quarto mandato no Legislativo, agradeceu ao deputado federal pela recepção e reforçou que “estreitar os laços com a direção estadual do PSDB, trocar energia e experiência fará bem ao povo sete-lagoano”.

INVESTIMENTOS EM SETE LAGOAS

A presença e parceria de Paulo Abi-Ackel com a cidade não é nova. O deputado federal que tem bom trânsito em Brasília, inclusive sendo considerado por 14 vezes um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, em ranking feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), conseguiu a liberação de recursos para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), em Sete Lagoas. A possibilidade de investimento, que é da ordem de R$ 100 milhões, estava judicialmente embargada no Tribunal de Contas da União (TCU), mas Abi-Ackel conseguiu reverter a situação e a aplicação do recurso nesta obra foi permitida.

Outra atuação de grande relevância que o deputado interferiu em favor do município foi a obtenção do projeto “Minha Casa, Minha Vida” que contemplou a cidade com o conjunto habitacional Lagoa Grande I, beneficiando 500 famílias com a realização do sonho de ter a casa própria.

Além dos recursos conquistados por meio de atuação política, nos últimos três anos o deputado federal já indicou para a cidade quase R$ 5 milhões em emendas parlamentares para aplicação em diversos setores. Os valores foram utilizados na saúde, tanto para atenção básica quanto para combate à Covid-19 e também situação de emergência, como a reparação dos danos causados pelas enchentes que atingiram fortemente o município no ano passado.

O PSDB de Sete Lagoas, na pessoa do presidente Denilson Vasconcelos, agradece ao Presidente Estadual do partido e também deputado federal, Paulo Abi-Ackel, pelos inúmeros recursos de tamanha importância destinados à nossa cidade e conta com outros que com certeza virão.

Com informações do do presidente Denilson Vasconcelos