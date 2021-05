Sete Lagoas ultrapassa 18 mil contaminações e confirma mais cinco óbitos; veja no boletim, desta sexta(21)

Sete Lagoas fecha a semana contabilizando 18.660 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 78 casos positivos: 46 mulheres e 32 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 945 pessoas e 4.633 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 36.106 desde o início da pandemia. Cinco óbitos por complicações da Covid foram confirmados: no dia 30 de abril, uma mulher de 63 anos, no Hospital Nossa Senhora das Graças. E hoje, três homens, de 70, 72 e 85 anos, todos no Hospital Municipal, e um homem de 89 anos, no Hospital Nossa Senhora das Graças. A cidade chega a 454 óbitos no total, 56 pacientes de Sete Lagoas hospitalizados com resultado positivo, 227 pessoas em isolamento domiciliar e 17.893 curados.

Hospitalizados

Hoje são 114 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 56 em UTI e 58 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 36 de Sete Lagoas, cinco de Pompéu, três de Caetanópolis, três de Prudente de Morais, dois de Paraopeba, e os demais de Papagaios, Abaeté, Inhaúma, Cordisburgo, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas e Felício dos Santos. Entre os internados, 88 testaram positivo para Covid, sete tiveram resultado negativo e 19 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 11 internações, sendo quatro em UTI, das quais três em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão 51 internados, sendo 28 em UTI. No Hospital da Unimed são 35 pacientes internados, sendo 15 em UTI. E na UPA são 17 internados, nove deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, está hoje em 101,8%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice se encontra hoje em 93%.

Minas Consciente

Em nova reunião realizada na tarde desta quinta-feira, 20, o Comitê Extraordinário Covid-19, do Governo de Minas, atualizou o Programa Minas Consciente. A macrorregião Jequitinhonha apresentou piora nos indicadores e regrediu para onda vermelha do programa. Todas as outras regiões serão mantidas nas ondas definidas na semana passada. Assim, permanecem na onda amarela as regiões Norte, Sudeste, Triângulo do Norte e Vale do Aço. As regiões Centro (da qual Sete Lagoas faz parte), Centro-Sul, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Noroeste, Oeste, Sul e Triângulo do Sul seguem na onda vermelha.

Vacinação

Nesta sexta, dia 21, se vacinaram com a 2ª dose da Astrazeneca os profissionais da assistência à saúde e também os idosos que tomaram a 1ª dose até o dia 21 de fevereiro. Na próxima segunda-feira, 24, será a vez de receber a 2ª dose da Coronavac aqueles vacinados com a 1ª dose até o dia 8 de abril. Locais: quadra do Colégio Regina Pacis (à pé) e estacionamentos do Unifemm e Shopping Sete Lagoas (drive-thru) de 09h às 17h. Os documentos necessários são comprovante da 1ª dose (Coronavac), cartão do SUS ou CPF.

Até esta quinta-feira, 20, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 50.672 pessoas, ou 21% da população. A segunda dose já foi aplicada em 22.710 pessoas (9,4% da população). Em visita às obras do Hospital Regional na manhã desta sexta-feira, 21, o secretário estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, anunciou que Sete Lagoas receberá, no início da próxima semana, um lote de vacinas da Pfizer e que o público prioritário será formado por gestantes, puérperas até 45 dias e pessoas com comorbidades. A Prefeitura informará um novo cronograma de vacinação assim que as doses chegarem ao município. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus