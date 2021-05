Caio Valace é autor de requerimento sobre APP de agendamento para vacina contra Covid-19

De autoria do vereador Caio Valace (Podemos), o Requerimento nº 2.213, de 14 de maio de 2021, aprovado na 16ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, solicita a adesão do Município de Sete Lagoas à plataforma digital (aplicativo) de agendamento para vacinação contra a Covid-19, lançado pelo Governo de Minas Gerais no último dia 13.

Por meio do aplicativo, a população pode se informar sobre o número de vacinas disponíveis, bem como sobre os locais e horários de vacinação. Ainda, os usuários podem indicar seus dados pessoais e eventuais comorbidades, além de agendar data, hora e local onde preferem ser vacinados. São disponibilizadas também informações sobre o tempo de espera e as filas de todos os locais de vacinação.

De acordo com o vereador Caio Valace, o aplicativo utiliza a plataforma Saúde Digital MG, desenvolvida especificamente para as notificações dos infectados por Covid-19, e os dados cadastrados são enviados ao Ministério da Saúde. “O objetivo do requerimento é otimizar os procedimentos necessários para a vacinação. O aplicativo é gratuito para adesão pelos municípios, que têm o trabalho de somente alimentar a plataforma com o quantitativo de vacinas disponíveis e os locais de vacinação, ao passo que os usuários podem informar as comorbidades existentes e fazer o agendamento de dia, hora e local onde desejam receber a imunização”, explica.

Ainda no dia 14 de maio, o secretário municipal de Saúde de Sete Lagoas, Dr. Flávio Pimenta, deu o seu “de acordo” em um ofício encaminhado diretamente pelo vereador, com o mesmo teor do requerimento, direcionando a demanda ao Setor de Epidemiologia para a adesão do Município à plataforma digital. Segundo o Governo de Minas, a nova funcionalidade de cadastro e agendamento da vacina estará disponível a partir do dia 24 de maio, caso seja confirmada a adesão. No link www.coronavirus.saude.mg.gov.br/saudedigitalmg é possível baixar gratuitamente o aplicativo, tanto para sistema Android quanto para iOS.

Ascom/ Caio Valace