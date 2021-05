Rodrigo Braga, vereador líder do Prefeito na Câmara Municipal, participou do Passando a Limpo nesta sexta (21)

Iniciando a conversa, o vereador explica o que é ser líder do Prefeito na Câmara. “O líder do Prefeito é aquele que conhece um plano de governo, que está inserido em um plano de governo, entende os projetos e a gestão e que tem a obrigação de passar isso aos outros vereadores. Então ele é considerado um porta-voz do Prefeito”, diz Braga. Rodrigo também ressaltou que o papal do vereador de legislar e fiscalizar o Prefeito, no seu caso, permanece o mesmo.

O vereador, durante a conversa, também deixou sua opinião sobre o cenário político brasileiro na atualidade. “É possível ver que houve uma tensão muito grande no país, por alguns escândalos […] hoje nós temos dois governos desgastados (Dilma e Bolsonaro). Ficou quase ingovernável um país que trata um governante como se ele fosse um Deus”, diz Braga explicando a rivalidade vista no Brasil entre a Direita e à Esquerda. Segundo ele, se Fernando Haddad tivesse ganhado as eleições de 2018, o grupo da Direita não deixariam que ele governasse, do mesmo jeito que hoje, após a vitória de Jair Bolsonaro, o grupo de Esquerda impõe empecilhos na gestão.

Da redação com Sete Lagoas.com.br