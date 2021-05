Profissionais do transporte reivindicam revisão no grupo prioritário de vacinação. Paralisação não está descartada

Nesta sexta-feira, representantes do transporte coletivo de Sete Lagoas discutiram a posssibilidade de revisão no cronograma dos grupos prioritários no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, durante reunião com o Secretário de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, nesta sexta- feira (21).

Segundo Geraldo Vieira, Presidente da Cooperselta, o objetivo é no sentido de que a posição da categoria seja antecipada no cronograma, onde ela está atualmente, após vários grupos considerados prioritários. ” Depois dos profissionais da saúde, não tem ninguém que faça parte do grupo prioritário como nossa categoria, que trabalha saindo de casa no amanhecer e retornando na madrugada e sem a opção de trabalhar em home-office. È um segmento essencial e que não pode parar e os nossos profissionais ficarem expostos à contaminação como estão hoje. Respeitamos todos, mas o nosso grupo precisa ser antecipado”, comentou.

Ele considerou a reunião positiva e ressaltou ainda, que o secretário assumiu o compromisso de levar a reivindicação para a reunião específica dos secretários de saúde. Dr. Flávio Pimenta orientou aos representantes para que busquem apoio em níveis estadual e nacional, a exemplo do que aconteceu com outros profisionais, como das forças de segurança. “O transporte é um segmento essencial e que não pode parar, mas nossos profissionais não devem ficar expostos à contaminação, como estão atualmente. Respeitamos a todos, mas o nosso grupo é prioritário também”, completou.

Geraldo Vieira aguarda providências, mas não descarta outras decisões da categria se a situação não for revertida. ” Não queremos chegar ao extremo de termos um movimento de paralisação do transporte púbico no país e estamos dando o primeiro passo. Vamos tentar, alinhar reuniões com os representantes da categoria das grandes metrópolis no sentido de buscarmos uma mobilização maior, para que ocorra a mudança no crononograma de prioridades e que os profissionais do transporte sejam imunizados o mais rápido possível”, finalizou Geraldinho Vieira.