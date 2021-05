Caixa abrirá 130 novas unidades em todo o país, até o fim do ano

É o maior plano de expansão dos últimos anos. CAIXA estará presente em todos os municípios com mais de 40 mil habitantes

O presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, anunciou nesta quinta-feira (20/05) mais uma ampliação da rede de atendimento do banco. O plano de expansão da rede em 2021 chega a 130 novas unidades, em 128 diferentes municípios. São 79 unidades para atendimento ao público e 51 unidades especializadas em agronegócio, que visam aumentar a capilaridade do banco, alcançando mais regiões do interior de cada estado brasileiro. Com a ampliação de sua rede de atendimento, a CAIXA beneficiará cerca de 28,6 milhões de brasileiros.

A ação de expansão é a maior dos últimos anos na CAIXA. “Somos o maior banco do hemisfério Sul, e agora vamos totalizar mais de 26 mil pontos de atendimento, entre agências, lotéricas e correspondentes bancários”, ressalta Guimarães. “Estamos mostrando mais uma vez que a CAIXA é o banco que está ao lado de todos os brasileiros e cada vez mais próximo das pequenas cidades do interior, dos pequenos empresários e produtores rurais, em um movimento contrário ao dos outros grandes bancos”.

A CAIXA já havia anunciado no início do ano a criação de 79 novas unidades em todo o Brasil, sendo 21 unidades voltadas para o agronegócio. Além da continuidade da expansão nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a nova expansão também atende a mais cidades interioranas das regiões Sul e Sudeste.

Novas unidades em 2021 por estado :

Na região Centro-Oeste, a CAIXA vai abrir 20 unidades: 1 no Distrito Federal; 5 em Goiás; 7 no Mato Grosso e 7 no Mato Grosso do Sul. Para o Nordeste, serão abertas 43 novas unidades: 3 na Bahia; 10 no Ceará; 19 no Maranhão; 1 na Paraíba; 8 no Pernambuco e 2 no Piauí.

Na região Norte, são 33 novas unidades: 7 no Amazonas; 23 no Pará; 2 em Rondônia e 1 no Tocantins. 20 unidades serão inauguradas no Sudeste: 1 no Espírito Santo; 8 em Minas Gerais; 9 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Na região Sul, a rede de atendimento ganha 14 unidades: 7 no Paraná; 2 em Santa Catarina e 5 no Rio Grande do Sul.

Novas unidades para atendimento ao público

Novas unidades especializadas no atendimento ao agronegócio

Com essa expansão, o banco estará presente em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes, mantendo a maior capilaridade dentre as instituições financeiras brasileiras, totalizando 4,3 mil unidades próprias, entre agências e unidades especializadas de atendimento. Além disso, a CAIXA conta com 8.985 correspondentes CAIXA Aqui; 13.226 unidades lotéricas, 2 agências-barco e 8 agências-caminhão, o que somará mais de 26 mil pontos de atendimento físico direto ao cidadão.

Saiba quais são as cidades contempladas no plano de expansão no Caixa Notícias.

Assessoria Regional de Imprensa da CAIXA

www. caixanoticias.caixa.gov.br | @caixa | imprensa.mg@caixa.gov.br