Sem vencer o Atlético, no Mineirão, há 16 anos, e sem superar o rival há mais de cinco, considerando-se também jogos no Independência, o América tem também uma escrita favorável na partida decisiva do Campeonato Mineiro, neste sábado (22), às 16h30, no Gigante da Pampulha. Neste milênio, venceu as três finais disputadas no estádio. E o Galo foi a vítima em duas dessas situações.