Projeto Abrace entrega nossa remessa de cateteres na Oncologia em Sete Lagoas

Na manhã desta sexta-feira, 21, o projeto Abrace entregou pela terceira vez mais uma remessa de cateteres, para pacientes da Oncologia do hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas.

Desta vez, foram atendidos mais três pacientes que precisam do cateter, para ajudar no recebimento da medicação, durante o tratamento de câncer.

Os pacientes Gigliola, Marly e Jussara receberam os cateteres, que foram entregues pelas voluntárias do Abrace Renata, Maria José e Maria da Luz que contou com a presença do enfermeiro Bruno Moreira da Oncologia.

Segundo Renata Cota, presidente do Abrace a doação de cateteres é uma das atividades do projeto, que conta com o apoio da comunidade. ” Mesmo com a pandemia sem realizar eventos, temos recebido grande apoio da comunidade com a doação de recursos para a compra de cateteres. Com isto temos conseguido praticamente zerar a fila de pacientes da oncologia. Esse trabalho vai continuar”, afirmou.

Além disto, o projeto Abrace que não tem fins político nem religioso, prepara para entregar mais uma grande quantidade de biscoitos e sucos para o “Café na Oncologia” nos próximos dias. Será a segunda remessa a ser entregue pelo projeto, para atender pacientes oncológicos do hospital Nossa Senhora das Graças que é referência pata 35 municípios da região.