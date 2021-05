Vestibular presencial das Faculdades Promove vai ofertar bolsas de até 90%

As inscrições para o vestibular presencial das Faculdades Promove já estão abertas. Os interessados em ingressar no ensino superior, no segundo semestre de 2021 vão realizar a prova no dia 12 de junho.

As bolsas serão de até 90%, distribuídas de acordo com a classificação geral do vestibular, conforme as informações do site das Faculdades Promove de Sete Lagoas.

Vale ressaltar que serão ofertados os seguintes cursos: Administração, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Logística, Publicidade e Propaganda Psicologia e Recursos Humanos, com valores a partir de R$425,09 e matrículas por apenas R$49,90.

Os candidatos podem optar ainda pelo plano de financiamento próprio da instituição, as condições podem ser consultadas através do contato (31) 99564-3717.

Acesse o site e inscreva-se. A prova vai acontecer no dia 12 de junho, às 9h, na unidade sede, situada na rua Dr. Pena, nº 35, Centro.

As Faculdades Promove

A Rede de Ensino Promove inaugurou a unidade em Sete Lagoas no ano de 2001, inicialmente com os cursos de Administração, Comunicação e Turismo.

Ao longo dos anos, a instituição modernizou seu projeto pedagógico a fim de capacitar seus alunos a atuarem de forma dinâmica e empreendedora no mercado de trabalho, sem perder de vista a atuação junto à sociedade na conjuntura social.

Em 2021, ofertando mais de 40 opções de cursos as Faculdades Promove completam 20 anos em Sete Lagoas e presenteiam seus candidatos com condições imperdíveis para dar início ao sonho de ingressar no ensino superior no próximo semestre.