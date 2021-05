Processo seletivo da Escola Técnica de Sete Lagoas encerra dia 26

As inscrições para o Processo Seletivo da ETMSL encerram-se no dia 26 de maio, às 21h. Para realizar a inscrição o candidato deverá acessar o site http://fumep.setelagoas.mg.gov.br/ e também ler o Edital completamente.

Os candidatos inscritos farão prova on-Line, no dia 30 de maio a partir das 14 horas pelo site.

Os cursos oferecidos nesse semestre são: Análises Clínicas, Edificações, Enfermagem, Mecânica e Química.