Casa da Cultura ganha iluminação especial em alusão ao Movimento Maio Amarelo

Desde o último dia 14 de maio, quem passa pela orla da Lagoa Paulino avista uma iluminação de cor diferenciada na Casa da Cultura. Trata-se de uma das ações da campanha de conscientização no trânsito Maio Amarelo. “O Maio Amarelo é o maior movimento de conscientização sobre segurança viária no mundo. Criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), em Indaiatuba/SP, hoje está presente em todo o país e em mais de 30 países no mundo”, afirma a coordenadora de educação no trânsito da Seltrans, Daniela Maia.

A campanha chega à sua 8ª edição com o tema “Respeito e responsabilidade: pratique no trânsito”, cuja intenção é promover a reflexão sobre atitudes em diversos ambientes de convivência, ou seja, nossas atitudes no dia a dia, em especial, no trânsito. “O movimento visa lançar os holofotes sobre essa temática que envolve os sinistros de trânsito dado o número elevado de pessoas que perdem a vida e se lesionam. O objetivo é chamar a atenção da sociedade, mobilizando-a para que haja conscientização e mudança de atitude que promovam comportamentos que possam prevenir ou reduzir esses índices”, explica o secretário adjunto de Trânsito de Sete Lagoas, Wagner Oliveira.

Várias ações do Maio Amarelo são feitas de diversas maneiras, sendo que uma delas é a iluminação de prédios públicos, monumentos ou pontos turísticos na cor amarela, simbolizando o engajamento ao movimento. Em Sete Lagoas, o prédio público escolhido foi a Casa de Cultura, que recebeu a iluminação na cor da campanha. “Para nós do ONSV, essa ação, aliada à execução educativa do Programa Multa Legal Virtual junto às escolas municipais, evidencia a preocupação da gestão pública municipal com a segurança viária na cidade, esforçando-se para promover uma melhor qualidade de vida dos munícipes”, comenta o especialista em Educação de Trânsito e representante estadual do Movimento Maio Amarelo, Coronel Alexander Magalhães.